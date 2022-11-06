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«Голое» платье Сальмы Хайек смутило даже ее мужа — фото

Мексиканская красотка приехала в музей в Лос-Анджелесе в необычном наряде, который обсуждает весь мир.

56-летняя Сальма Хайек по праву носит звание одной из самых желанных женщин планеты. На протяжении нескольких лет она будоражит умы мужчин по всей планете, а прекрасная половина человечества берет пример с нее.

Сальма накануне прибыла в Лос-Анджелес, где приняла участие в Музее искусств — там давали гала-концерт LACMA Art + Film 2022. Там собрались многие известные знаменитости, которые дружат с модным домом Gucci, — вот только Хайек затмила их всех, выйдя на пресс-вол в откровенном наряде.

Фото: IMAGO/Dave Starbuck//GlobalLookPress

Несмотря на солидный возраст, Сальма не стесняется своей красоты и подчеркивает пышные формы. Дизайнеры во всем помогают ей, и в данном случае они создали для нее эксклюзивное секси-платье из полупрозрачной ткани с эффектом мягкого градиента. Платье украшает россыпь сверкающих кристаллов.

Особое внимание было уделено зоне декольте — будто специально звезда фильма «От заката до рассвета» подчеркнула симпатичный вырез эффектной драпировкой.

Фото: IMAGO/Dave Starbuck//GlobalLookPress

Отметим, что рядом с Сальмой был ее муж, бизнесмен Франсуа-Анри Пино. Миллиардер словно стеснялся того, как сверкает его любимая и в какой-то момент даже отвел взгляд в сторону. Правда, не отказался попозировать фотографам, которые попросили их встать вместе.

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Источник фото: Steve Vas via www.imago-images.d/www.imago-images.de//GlobalLookPress Автор: Татьяна Вайвалова
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