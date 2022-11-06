«Голое» платье Сальмы Хайек смутило даже ее мужа — фото

Мексиканская красотка приехала в музей в Лос-Анджелесе в необычном наряде, который обсуждает весь мир.

56-летняя Сальма Хайек по праву носит звание одной из самых желанных женщин планеты. На протяжении нескольких лет она будоражит умы мужчин по всей планете, а прекрасная половина человечества берет пример с нее.

Сальма накануне прибыла в Лос-Анджелес, где приняла участие в Музее искусств — там давали гала-концерт LACMA Art + Film 2022. Там собрались многие известные знаменитости, которые дружат с модным домом Gucci, — вот только Хайек затмила их всех, выйдя на пресс-вол в откровенном наряде.