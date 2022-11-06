Павел Прилучный устроил потасовку с журналистами в центре Москвы — видео

Исполнитель роли в сериале «Мажор» набросился на представителей СМИ, которые снимали его на улице.

Павел Прилучный известен своим взрывным характером — он не раз попадал в скандальные истории не только с любимыми женщинами, но и с журналистами. Последняя случилась на днях.

Павел вместе с супругой Зепюр Брутян пришел на одну из московских премьер, но ему не понравилось, как вели себя журналисты у кинотеатра «Октябрь». Дело в том, что до этого Прилучный выяснял отношения с таксистом — мужчина слишком близко встал к его машине, что не понравилось «Мажору». В итоге он переключил свое внимание на светских хроникеров и начал напирать на них.

Засуньте себе свою камеру!

— кричал в сердцах Прилучный.

После этого он подошел к оператору, несколько раз толкнул его, высказал несколько угроз, а также заявил: «Ты знаешь, с кем разговариваешь?» Журналисты не растерялись и выпустили в эфир программы «Ты не поверишь!» на телеканале НТВ.

Только заметив, что он привлек к себе слишком много внимания, Павел успокоился, а его жена попросила снова убрать камеру, но, ничего не получив от представителей СМИ, они удалились.

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