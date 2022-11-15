Многие критики называют Павла Прилучного самым востребованным актером последних лет, а поклонники еще и самым красивым. Как и многие артисты «новой волны» Павел получил популярность благодаря своим ролям в сериалах. Ему-то больше по душе полнометражные фильмы, но Прилучный старается не упускать шансы и «работать ежедневно и ответственно», чтобы его заметили мэтры.

И мэтры замечают: Тимур Бекмамбетов пригласил Павла на главную роль в свой фильм о легендарном летчике Михаиле Девятаеве.

Биография

Источник фото: Legion-Media

Родился Павел Прилучный 5 ноября 1987 года в Казахстане, но юность провел в городе Бердск под Новосибирском. Отец будущей знаменитости занимался боксом, а мать — хореографией, неудивительно, что сын посещал множество секций. Он занимался боксом, вокалом, танцами и даже учился в музыкальной школе.

Увлечение спортом было самым долгим, и в 14 лет Павел стал кандидатом в мастера спорта по боксу, но продолжать спортивную карьеру не захотел.

К тому моменту отец будущего актера умер и не смог повлиять на решение сына.

Став старшеклассником, Прилучный устраивался на подработки грузчиком, курьером, но денег все равно не хватало. Позже ему пришлось бросить хореографическое училище из-за проблем с финансами. Зато в Новосибирское театральное училище он поступил на бюджет и закончил курс В. А. Ахреева. Павел два года играл на сцене молодежного театра «Глобус», а после выпуска в 2005 году решил продолжить образование и попробовал свои силы в Школе-студии МХАТ. Однако они не сошлись характерами с преподававшим там Константином Райкиным, и недовольный авторитарным стилем педагога Павел ушел и поступил на режиссерский факультет в ГИТИС.

Многие актеры начинают карьеру еще во время учебы, и Павел не стал исключением. В 2009 году он прошел пробы на роль Дока в фильм «На игре» и после выхода картины проснулся знаменитым. Неудивительно, что сразу после выпуска из ГИТИСа в 2010 году молодого актера сразу же приняли в труппу Московского драматического театра на Малой Бронной. Но этот театр не стал его настоящим домом: артист перешел в Московский драмтеатр им. А. С. Пушкина, а после и в «Булгаковский дом». И продолжил сниматься в кино.

Личная жизнь: Павел Прилучный и Никки Рид

Павел был привлекательным парнем, но учеба и подработки отнимали много времени. Его первым крупным романом стали отношения с американской актрисой Никки Рид. В 2209 году девушка приехала в Москву к подруге, которая ходила на актерские курсы для иностранцев при Школе-студии МХАТ. Павел тогда учился там же, и Никки незаметно влилась в их компанию. Молодые люди быстро поняли, что их симпатия друг к другу взаимно, и роман стал быстро набирать обороты.

Павлу очень нравилась Никки, и он уже готовился бросить всю свою жизнь в России и лететь за любимой в США, даже нашел работу. Но девушка внезапно перестала отвечать на его звонки и сообщения. Павел недоумевал, а позже признался, что поступок любимой изменил его отношение к женщинам не в лучшую сторону. Позже они с Никки вновь начали общаться, но уже только на дружеской ноте.

Развод с Агатой Муцениеце

В 2011 году Прилучного пригласили на съемки сериала «Закрытая школа», после которого его жизнь сделала крутой поворот. На площадке Павел познакомился с моделью из Латвии Агатой Муцениеце и в том же году молодые люди тайно расписались в оном из столичных ЗАГСов. Ради Павла его новоиспеченная супруга бросила другого жениха, с которым уже обсуждала свадьбу. В январе 2013 года актерская чета стала родителями малыша Тимофея, а весной 2016 года Агата подарила мужу дочь Мию.

Пара считалась одной из самых красивых в российском кинематографе, а их брак – самым крепким. Но после без малого девяти лет совместной жизни супруги объявили о разводе.

Они смогли мирно договориться о разделе имущества, и суд без лишней волокиты расторг их брак.

Павел Прилучный и Мирослава Карпович

Вскоре после того, как Павел вернул себе статус холостяка, в СМИ появились сообщения о его новом романе со звездой «Папиных дочек» Мирославой Карпович. В сети появились фотографии актеров с их совместного отдыха в Крыму, а один из знакомых Прилучного рассказал, что Мирослава сопровождает Павла буквально везде, даже на съемочной площадке его нового проекта. Сам актер не спешил делать какие-либо заявления, но объявил, что в его жизни начался новый этап.

Главные роли в кино и сериалах

Кадр из сериала "Мажор"

После прославившей его картины «На игре» Павел очень много работал в сериалах и полнометражных фильмах. За короткий период он успел сняться в «Методе Лавровой», «Жизни и приключениях Мишки Япончика», «Геймерах». А после сериала «Мажор» актера назвали открытием 2014 года. Также заметными проектами в его творческой копилке стали ленты «Килиманджара», «Рубеж», «В клетке», «Союз спасения». Павел сыграл главную роль в фильме Тимура Бекмамбетова «Фау-2. Побег из ада». Картина расскажет историю легендарного советского летчика-истребителя, Михаила Девятаева, который совершил побег из концлагеря. Работа над картиной еще продолжается.