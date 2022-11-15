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Прилучный снова станет папой? Округлившийся живот Зепюр не оставляет сомнений

Звезда сериала «Мажор», похоже, снова станет папой — по крайней мере, такой вывод можно сделать, увидев последние снимки Зепюр Брутян на премьере.

Актриса пришла поддержать любимого супруга на премьере фильма «Слон», где актер сыграл одну из главных ролей. У пары конфетно-букетный период, и они не скрывают, что счастливы — позируют фотографам, отвечают на вопросы журналистов. Похоже, скоро счастья станет больше.

Невооруженным глазом видно, что Зепюр довольно серьезно поправилась, особенно в области живота, что дает возможность сделать предположение о ее интересном положении. Поклонники обсуждают беременность красотки, отмечая, что это вполне вероятно.

Фото: скриншот с видео

Уж слишком быстро случилась свадьба Павла и Брутян, хотя раньше «Мажор» не демонстрировал страсть на публике и старался скрывать свои отношения от посторонних. Интересно, что в окружении пары говорят о целомудрии девушки — до брака она не подпускала к себе актера.

К слову, для Павла это может быть третий ребенок. Дочь и сына ему родила первая жена Агата Муцениеце, которая ушла от него со скандалом. Актриса объявила экс-супруга в абьюзе и неадекватном поведении, отметив, что скрывала от всех, как он вел себя дома.

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Источник фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press/Globallookpress Автор: Татьяна Вайвалова
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