Прилучный снова станет папой? Округлившийся живот Зепюр не оставляет сомнений

Звезда сериала «Мажор», похоже, снова станет папой — по крайней мере, такой вывод можно сделать, увидев последние снимки Зепюр Брутян на премьере.

Актриса пришла поддержать любимого супруга на премьере фильма «Слон», где актер сыграл одну из главных ролей. У пары конфетно-букетный период, и они не скрывают, что счастливы — позируют фотографам, отвечают на вопросы журналистов. Похоже, скоро счастья станет больше.

Невооруженным глазом видно, что Зепюр довольно серьезно поправилась, особенно в области живота, что дает возможность сделать предположение о ее интересном положении. Поклонники обсуждают беременность красотки, отмечая, что это вполне вероятно.