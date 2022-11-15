Агата Муцениеце стала известной после выхода сериала «Закрытая школа». Актриса постоянно работает, но считает, что ее лучшая роль езе впереди. После развода она планирует наверстать все пропущенное за годы, кода семья стояла для нее на первом месте.

Биография

Источник фото: Legion-Media

Агата родилась 1 марта 1989 года в Риге, в семье далекой от театра: мамам работала поваром, а отец трудился барменом в ресторане. Девочка едва не погибла при рождении и с малых лет была болезненной: из-за проблем с желудком она не могла посещать детский сад.

Когда Агате исполнилось 3 года, отец умер, и маме пришлось одной растить будущую звезду и ее старшую сестру Санту. Муцениеце не жаловалась, что ей слишком редко покупают новые платья, а ставила домашние концерты со смешными сценками и песнями. Именно они определили судьбу Агаты: мама заметила талант младшей дочери и записала ее в театральную студию «Шкатулка».

Агата росла красивой и высокой (рост – 172 см) и вместе с подругой отправила портфолио в агентство моды, куда ее с радостью приняли. Вскоре Муцениеце начала зарабатывать и помогать матери. Сразу после выпуска она отправилась в Милан, где продолжила модельную карьеру. Побывав в разных странах, будущая актриса на некоторое время остановилась в Германии, в семье выходцев из Китая.

В это же время Агата очень заинтересовалась культурой Поднебесной и с помощью домовладельцев овладела китайским языком.

В 2007 году, когда очередной контракт закончился, Агата вернулась домой и продолжила изучать язык и культуру Китая в университете. Но после первого курса поняла, что ошиблась с выбором призвания, и вспомнила о мечте стать актрисой. Она отправилась в Москву, где с первой попытки поступила на курс Александра Михайлова во ВГИК.

Рост и вес

Агата сохранила модельную внешность и после рождения двух детей. Сейчас при росте в 172 см ее вес не превышает 54 кг. Внешние данные выручали актрису, когда сразу после получения диплома ее приглашали только на небольшие роли – она снималась в рекламе.

Личная жизнь, дети

Во время учебы в вузе Муцениеце начала встречаться с однокурсником Артёмом Алексеевым. Парень известен как участник команды танцоров Димы Билана. Молодые люди уже поговаривали о свадьбе, когда симпатии Агаты резко переменились.

В августе 2010 года начались съемки сериала «Закрытая школа», и Муцениеце внезапно увлеклась партнером по съемочной площадке Павлом Прилучным. Между актерами вспыхнули чувства, и Агата рассталась с женихом. Молодые люди некоторое время просто встречались, но вскоре Павел сделал актрисе предложение, и в августе 2011 года пара сыграла свадьбу. Свой союз они не стали праздновать пышно, и настоящее торжество устроили только на пятую годовщину свадьбы.

Артисты и дальше старались меньше рассказывать публике о семейной жизни. О том, что звезды скоро станут родителями, поклонники узнали по фотографии Агаты с округлившимся животом в соцсетях. 1 января 2013 года у супругов родился сын Тимофей, а через три года - дочь Мия.

Артисты старались больше времени проводить с семьей и выходили в свет, только когда это было важно для карьеры.

Агата начала вести видеоблог «Прилучные будни», в котором появлялась вся семья. Оба супруга признавались, что у них взрывные характеры и им часто приходится мириться после ссор.

Развод Агаты Муцениеце и Павла Прилучного

Молва регулярно «разводила» звездную пару начиная с 2015 года. Пиар-менеджер артистки рассказывала, что муж бьет и запирает Муцениеце, и полиция подтвердила, что по адресу проживания Прилучных выезжали дежурные. Скандал вскоре затих, а летом 2018 года Агата призналась, что они с Павлом переживают сложный период. Глава семейства уже готовился уходить из семьи, но супруги помирились и даже купили новый дом.

Настоящая новость о разводе звезд в начале 2020 года стала неожиданностью для поклонников и прессы. После объявления самоизоляции Павел вернулся в дом, где жили Агата и дети, но супруги не долго снова были вместе. Актриса пожаловалась в соцсети, что муж поднял на нее руку и выгнал из дома вместе с детьми. Павел не дал никаких комментариев по этой ситуации.

Муцениеце перебралась в их прежнюю квартиру, а в середине июня 2020 года звезды официально перестали быть мужем и женой. Актриса переименовала свой видеоблог в «Будни разведенки». Актеры так и не назвали причину расставания, но слухи возложили вину на Павла. Некоторые поклонники предположили, что он изменял жене, а другие были уверены, что артист недоволен успешной карьерой супруги и хочет, чтобы она больше времени проводила дома.

Шоу «Развод»

Кадр из шоу "Честный развод"

На своем Youtube-канале Агата Муцениеце начла вести шоу «Четный развод», куда приглашает знаменитостей переживших расставание с супругом. В первом выпуске она взяла интервью у собственных детей, которым постаралась объяснить, почему родители больше не вместе. Она постаралась, чтобы Тимофей и Мия не считали Павла виноватым с том, что они теперь живут отдельно.

Первой звездной гостьей шоу стала певица Рита Дакота. Ей Муцениеце впервые открыто призналась, что Прилучный часто вел себя в браке, как абьюзер.

Фильмы и сериалы с Агатой Муцениеце в главной роли

Кадр из сериала "В клетке"

Агата дебютировала в кино в 2007 году, появившись в эпизоде сериала след. К лету 2020 года в фильмографии было уже 26 проектов.

Первая главная роль Муцениеце досталась в 2010 году, когда начались съемки сериала «Закрытая школа». Актриса сыграла девушку одного из главных героев Дашу Старкову. Премьера сериала состоялась весной 2011 года, и проект сразу получил высокий рейтинг. Агата вмиг стала знаменитой.

В 2014-м вышли сразу четыре картины с участием Муцениеце, она исполнила главные роли в «Красивой жизни» и «Не в парнях счастье». А в следующем году вместе с мужем снялась в приключенческом фильме «Квест», герои которого вынуждены были выполнять странные задания ради выживания.

Успешным оказался и детектив «Я знаю твои секреты», где Агата предстала в образе психолога, специалиста по физиогномике Нины Лучниковой. В 2019 году на экраны вышла вторая часть картины.

В 2017 году зрители увидели актрису в главных ролях в комедии «Гражданский брак» и мелодраме «Месть как лекарство». В картине «Нетающий лед» Агата предстала в образе кинозвезды Сони, которая на съемочной площадке по ошибке стреляет в мужа, игравшего в том де фильме.

В боевике «Возмездие» ей досталась роль Кати, соратницы главного героя, которого исполнил Павел Прилучный.

Супруги работали вместе и на съемках триллера «В клетке». Проект был таким успешным, что авторы решили снять вторую часть, и в 2020 году началась подготовка к съемкам.

Инстаграм

Подобно многим звездам, Агата ведет свою страницу в Instagram (https://www.instagram.com/agataagata). Она публикует там кадры из профессиональных фотосессий и фильмов со своим участием. Часто показывает подросших детей и свои пробежки и тренировки.