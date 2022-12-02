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«Мажор» Прилучный в третий раз станет отцом — фото его молодой жены

Супруга Павла ждет первенца. Пара скрывает это, но от зоркого глаза журналистов не скрыться.

Слухи о том, что Зепюр Брутян, молодая супруга Павла Прилучного, находится в положении, появились две недели назад. Тогда актриса пришла на премьеру фильма «Слон» в платье, под которым уже был виден живот. Да и сама знаменитость подглаживала его, но в то же время старалась скрыться от любопытных глаз.

Официального подтверждения этой информации пока нет, но есть косвенные признаки. Например, Зепюр перестала публиковать кадры ниже пояса. Кроме того, супруги неожиданно решили сбежать ото всех и отправились на отдых в жаркие страны.

Павел повел Зепюр в загс на третий день знакомства. Фото: соцсети

Но сейчас они уже в Москве, где прошли обследование в одном из элитных госпиталей — ведь в мае 2023 года пара станет родителями. Для Павла это будет уже третий ребенок, а вот для Брутян — первый. Сейчас у Зепюр срок 14–15 недель.

Пол ребенка пока не узнавали, беременность протекает легко,

— сообщает «СтарХит» со ссылкой на источник.

Зепюр Брутян перестала публиковать свои фото в полный рост. Фото: соцсети

После скандального развода с экс-супругой, актрисой Агатой Муцениеце, Павел ушел сначала к Мирославе Карпович, с которой встречался год, а затем встретил Зепюр Брутян. Сам он рассказывал, что предложение сделал на третий день после знакомства. А официальное торжество прошло в конце августа в одном из ресторанов Подмосковья.

Пара только на днях вернулась с отдыха. Фото: соцсети

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Источник фото: соцсети Автор: Татьяна Вайвалова
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