«Мажор» Прилучный в третий раз станет отцом — фото его молодой жены

Супруга Павла ждет первенца. Пара скрывает это, но от зоркого глаза журналистов не скрыться.

Слухи о том, что Зепюр Брутян, молодая супруга Павла Прилучного, находится в положении, появились две недели назад. Тогда актриса пришла на премьеру фильма «Слон» в платье, под которым уже был виден живот. Да и сама знаменитость подглаживала его, но в то же время старалась скрыться от любопытных глаз.

Официального подтверждения этой информации пока нет, но есть косвенные признаки. Например, Зепюр перестала публиковать кадры ниже пояса. Кроме того, супруги неожиданно решили сбежать ото всех и отправились на отдых в жаркие страны.