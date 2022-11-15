Мирослава Карпович с детства привыкла получать то, чего хочет, но не капризами, а упорным трудом. Ее детская мечта попасть в шоу-бизнес сбылась, ведь звезда приложила для этого максимум усилий. Теперь Мирослава успешная модель и востребованная актриса, но она все еще ставит перед собой новые цели.

Биография

Источник фото: Legion-Media

Мирослава родилась 1 марта 1986 года в украинском городе Бердянске. С малых лет будущая звезда показывала сильный характер, и родители не стали возражать, когда дочь заявила, что мечтает о сцене. Потому что верили: она своего добьется.

В 1992 году семейство перебралось в Москву, и Мира начала претворять свою мечту о сцене в жизнь. Сначала она попробовала путь модели. Девочкой она была симпатичной, и в восемь лет родители записали дочь в детскую студию «Модель-шоу», где она всего за пять лет стала настоящей звездой. В 1998 году несмотря на немодельный рост в 170 см Мирослава официально стала моделью агентства «Русский силуэт».

Ее приглашали для работы такие бренды как Centro и Calvin Klein.

Но это была не та сцена, о которой мечтала будущая звезда. В 1999 году ее включили в юношеский состав балета «Тодес», где она танцевала три года. но и это не удовлетворило юную красавицу. Перед выпуском Мирослава все же решила, что ее место в театре, и в 2002 году поступила в Школу-студию имени Вл. Немировича-Данченко при МХАТе. Уже во время учебы она начала участвовать в постановках, а за роль в спектакле «Ты» Виктора Рыжакова в 2006 году даже получила премию «Золотой лист». В том же году она получила диплом с отличием и окончательно убедилась, что актерская профессия - главное для нее.

Папины дочки

Кадр из сериала "Папины дочки"

2007 года стал дебютным для карьеры Мирославы в кино. Она снялась сразу в трех комедиях, чем заслужила специальную награду на фестивале «Улыбнись, Россия!» В фильмах «Святое дело» и «Тайсон» Карпович достались небольшие роли, а вот сериал «Папины дочки» стал одним из самых успешных проектов для молодой актрисы.

21-летняя Мирослава сыграла 17-летнюю Машу Васнецову, дочь отца-одиночки в исполнении Андрея Леонова, который после ухода жены воспитывающего пятерых совершенно не погожих дочерей. Проект был так популярен, что было отснято 20 сезонов, пока в 2013 году картину не закрыли.

Фильмы и сериалы с Мирославой Карпович в главной роли

Кадр из фильма "Корпоратив"

Принесшие Мирославе популярность и любовь зрителей «Папины дочки» не были ее единственной работой. Из-за плотного графика молодая актриса чаще бралась за небольшие роли. Так, в 2008 году с ее участием вышли картины «Плюс один», «Голубка» и «Тариф «Новогодний».

В 2012 году зрители увидели Карпович в ленте «Мой любимый гений», где ее партнерами по площадке стали Карина Андоленко, Артём Семакин, Сергей Астахов.

Фильм ужасов «Невеста», вышедший на экраны в 2017 году, вызвал интерес не только у российских зрителей, но и на международном рынке. Также в творческую копилку актрисы отправились фильмы «Корпоратив», «Побег за мечтой» и короткометражные «Салют», «Изгой».

В ближайшее время состоится премьера картины «Друг на продажу», съемки которого недавно завершились. В центре сюжета Иван, который после очередного расставания с девушкой разочаровался в отношениях. Но его анкета оказалась в брачном агентстве, где незамужние женщины устроили погоню за завидным женихом.

Личная жизнь

У артистки с ее модельной внешностью и внезапно появившейся популярностью не было недостатка в поклонниках. С кем-то отношения не сложились, кому-то, например, женатому бизнесмену, Мирослава отказывала сама. Один из кавалеров, чье имя актриса не называет, встречался с ней «в качестве запасного аэродрома».

Конечно, из этих отношений ничего не вышло.

Мирослава Карпович и Егор Крид

В 2012 году поклонники заговорили о романе Карпович с Егором Кридом. Начинающий исполнитель посвящал своей избраннице песни и оказывал различные знаки внимания. Но загруженный рабочий график обоих артистов сделал их встречи слишком редкими, а потом оба поняли, что не могут уделять друг другу столько внимания, сколько каждый заслуживал.

И звезды решили вновь стать просто друзьями.

Мирослава старается не комментировать личную жизнь во время интервью, в том числе тайную связь с актером Аристархом Венесом, которую им приписала публика. Они вместе работали над «Корпоративом», но поклонники подозревали, что основное общение звезд протекало за кадром. Без подтверждения со стороны мнимых влюбленных слухи прекратились.

Мирослава Карпович и Павел Прилучный

В июне 2020 года Мирослава оказалась в центре скандала. Ее заметили в компании с Павлом Прилучным, которых всего за две недели до этого оформил развод с Агатой Муцениеце. Друг актера опубликовал в сети кадры совместного отдыха Карпович и Прилучного, чем вызвал шквал негодования поклонников бывших супругов.

Мирослава в один миг стала объектом для нападок целой армии хейтеров в сети. Ей пришлось на некоторое время забыть про соцсети, чтобы не видеть оскорблений и угроз в свой адрес. Павел не стал комментировать слухи об их романе, заявив, что начал новый этап своей жизни. Видимо, в этом этапе не обойтись без Мирославы, потому что появились сообщения, что актрисы перевезла вещи в загородный дом Павла.

Фотосессия Мирославы Карпович для Максим

Несмотря на занятость в киносъемках знаменитость не отказалась от модельного бизнеса. Она периодически ходила на фотосессии и модные показы. Работа моделью окончательно отучила ее стесняться собственного тела, и в начале 2011 года Мирослава согласилась обнажиться для журнала «Максим».

Декорации для ее фотосессии выбрали простые: не застеленную кровать и ковер с длинным ворсом рядом с ней.

На большинстве снимков актриса позирует в чулках и черном и нюдовом нижнем белье. Издание назвало ее в числе ста самых сексуальных женщин России.

Официальный Инстаграм

Карпович ведет свой блог в Instagram (https://www.instagram.com/m1r0slava_karpovich). Чаще всего она делится с поклонниками кадрами, сделанными во время фотосессий, среди них много снимков в купальниках, которые подчеркивают стройную фигуру. Но есть на ее странице и другие фотографии, которые рассказывают о частной жизни актрисы иногда больше, чем она говорит в интервью.

На фотографиях часто появляется кот Мирославы, в котором она души на чает. Иногда артистка делится детскими фотографиями или спрашивает у поклонников совета по выбору наряда.