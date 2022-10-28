Как сейчас выглядит Пуговка из «Папиных дочек»: Екатерина Старшова без прикрас

Звезда сериала «Папины дочки» Пуговка выросла, хотя это мало кто заметил. 28 октября ей исполняется 21 год. Как же сейчас выглядит Пуговка?

Сегодня популярная актриса и звезда сериала «Папины дочки», сыгравшая роль Пуговки, отмечает 21-летие. Екатерина Старшова выросла, и мало кто узнает в ней ту самую легендарную героиню — теперь она уже зрелая красивая девушка.

Чем же занимается сейчас Пуговка? В интервью трехлетней давности она удивила всех поклонников и рассказала, что завязала с актерством и собирается учиться на медика. Кроме того, она делает первые шаги в журналистике и несколько раз появлялась на экране в качестве ведущей.