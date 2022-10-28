Как сейчас выглядит Пуговка из «Папиных дочек»: Екатерина Старшова без прикрас
Звезда сериала «Папины дочки» Пуговка выросла, хотя это мало кто заметил. 28 октября ей исполняется 21 год. Как же сейчас выглядит Пуговка?
Сегодня популярная актриса и звезда сериала «Папины дочки», сыгравшая роль Пуговки, отмечает 21-летие. Екатерина Старшова выросла, и мало кто узнает в ней ту самую легендарную героиню — теперь она уже зрелая красивая девушка.
Чем же занимается сейчас Пуговка? В интервью трехлетней давности она удивила всех поклонников и рассказала, что завязала с актерством и собирается учиться на медика. Кроме того, она делает первые шаги в журналистике и несколько раз появлялась на экране в качестве ведущей.
Источник фото: кадр из сериала Автор: Татьяна Вайвалова Опубликовано: 28 октября 2022 09:56