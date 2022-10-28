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Как сейчас выглядит Пуговка из «Папиных дочек»: Екатерина Старшова без прикрас

Звезда сериала «Папины дочки» Пуговка выросла, хотя это мало кто заметил. 28 октября ей исполняется 21 год. Как же сейчас выглядит Пуговка?

Сегодня популярная актриса и звезда сериала «Папины дочки», сыгравшая роль Пуговки, отмечает 21-летие. Екатерина Старшова выросла, и мало кто узнает в ней ту самую легендарную героиню — теперь она уже зрелая красивая девушка.

Чем же занимается сейчас Пуговка? В интервью трехлетней давности она удивила всех поклонников и рассказала, что завязала с актерством и собирается учиться на медика. Кроме того, она делает первые шаги в журналистике и несколько раз появлялась на экране в качестве ведущей.

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Развивает экс-актриса и свой блог, у которого почти 100 тысяч подписчиков. В своем аккаунте Екатерина Старшова шутит, что «Пуговка уже не та». Кстати, у девушки отменное чувство юмора. То и дело она публикует забавные приколы и шутки из своей жизни.

Всех, конечно же, интересует вопрос, есть ли у девушки избранник? Но на личные темы звезда сериала «Папины дочки» не отвечает. Хотя на кадрах то и дело мелькает молодой человек по имени Василий.

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Отметим, что сериал «Папины дочки» выходил на одном из федеральных каналов в 2000-х. Это была адаптация известной американской истории, которая пришлась по душе российской публике. В проекте также снимались Мирослава Карпович, Дарья Мельникова и другие.

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Источник фото: кадр из сериала Автор: Татьяна Вайвалова
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