Звезды

Милохин оскорбил Валю Карнавал, назвав ее «использованной». Саша Стоун в ярости

Страсти в мире TikTok бьют ключом. Два самых известных представителя схлестнулись в интернет-битве. И, похоже, назревает серьезный скандал.

Речь идет о Дани Милохине, ньюсмейкере последних месяцев, который то учинит скандал на съемках, то уйдет из «Ледникового периода». Теперь же под каток блогера попала Валя Карнавал — одна из самых известных блогерш России.

Милохин, вернувшийся в Москву, неожиданно набросился на нее с обвинениями, сказав, что никогда бы не стал с ней встречаться, да и вообще, по его мнению, она скучная, неинтересная и глупая.

Для меня она какая-то использованная,

— без тени сомнения сказал блогер.

За свою любимую вступился Саша Стоун — его роман с Валей Карнавал начался на шоу «Звезды в Африке», и пара уже больше года вместе, планирует свадьбу. Он давно ненавидит Милохина, ругая его в соцсетях и подчеркивая, что с таким, как он, невозможно вести диалог (ранее мы уже писали о том, как они чуть не разорвали друг друга)

Теперь же, когда задета честь его девушки, он вовсе сорвался с цепи и назвал его «глупым мальчишкой», посоветовав жить «своей скучной и никому не интересной жизнью».

Интересно, что Даню слова спортивного Саши образумили. Он тут же записал ответное видео, где извинился перед Валей и отметил, что считает ее очень привлекательной. А ранее просто не так выразился.

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Источник фото: Komsomolskaya Pravda/Globallookpress Автор: Татьяна Вайвалова
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