Любовь Рачеева сделала сенсационное признание в студии, когда рассказывала о звезде «Камеди клаб».

Александр Ревва — один из самых положительных персонажей на российской эстраде. Он много работает, создал не только образ Артура Пирожкова, но еще и смог сделать собственное юмористическое шоу и целую музыкальную программу. Является он и примерным семьянином, воспитывая дочек вместе с красавицей супругой. Но, оказывается, даже у него есть тайны.

Это касается его отношений с родителями. Так, его мать Любовь Рачеева рассказала, что наследник фактически бросил ее больную (у женщины проблемы с ногами, из-за чего она передвигается с палочкой). Да, периодически он звонит матери, но как только та начинает ему жаловаться или просить помощи, сразу же бросает трубку.

Отрицательные эмоции не нужны,

— объясняет Ревва.

Последний раз с сыном Любовь встречалась в курортном городе Сочи, когда он приезжал на фестиваль «Новая волна», а было это в прошлом году.

В своих бедах женщина винит не только сына, но и его жену: по ее словам, Анжелика сделала из мужа «подкаблучника», который во всем потакает прихотям любимой супруги. Также он не дает бабушке видеться с внуками. Несмотря на все проблемы, Рачеева старается не унывать и продолжает искать возможности пообщаться с сыном и помочь ему.

Отметим, что Ревва уже более 10 лет женат на девушке по имени Анжелика. У них двое детей. Александр один из самых успешных шоуменов страны, который зарабатывает десятки миллионов рублей в год, сообщают на шоу «Звезды сошлись» телеканала НТВ.

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