Кто такой Аарон Картер, умерший в США: биография брата солиста Backstreet Boys

Стало известно о смерти музыканта Аарона Картера, брата Ника Картера, солиста легендарной мальчиковой группы Backstreet Boys.

Тело 35-летнего музыканта нашли в ванной в его доме в Калифорнии. О причинах смерти не сообщается, но известно, что Аарон долгое время испытывал проблемы с наркотиками. На данный момент, следователи работают на месте и говорят, что точная причина его кончины будет оглашена позднее.

Отметим, что Аарон наиболее известен как младший брат легендарного солиста Backstreet Boys Ника Картера. Сам он выходил на разогреве у бойз-бэнда еще в девятилетнем возрасте. Тогда же вышел его дебютная пластинка.

На протяжении всех лет жизни он имел проблемы с законом — еще в 2008-м его останавливали за превышение скорости, а позже не раз он становился фигурантом громких дел. При этом имел весьма успешную карьеру. Так, Аарон не только выпуска альбомы, но и снимался в кино. К примеру, сериале «Сабрина — маленькая ведьма» и «Седьмое небо».

Отметим, что Backstreet Boys так и не взяли его в группу, периодически предлагая работу. Ник пока не прокомментировал кончину младшего брата. Группа сейчас находится в европейском туре, который стартовал после их воссоединения в середине 2010-х, сообщает TMZ.

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