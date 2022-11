Не сможет иметь детей, пережила острый психоз и биполярку: интервью Селены Гомес

Популярная певица после нескольких лет отсутствия возвращается в мир шоу-бизнеса с новым альбомом, а также документальным фильмом о себе.

Селена Гомес недавно представила документальный фильм под названием My Mind and Me, который рассказывает про ее трудный путь в карьере. Став звездой в раннем возрасте благодаря «Диснею» и мюзиклам, она столкнулась с хейтом, проблемами в личной жизни (в частности, с Джастином Бибером), а также изменениями психики.

Несколько лет назад у нее диагностировали аутоиммунное заболевание — волчанку. В 2018-м у Селены случился острый психоз, из-за которого она чуть было не свела счеты с жизнью. После этого она стала принимать тяжелые препараты, вызывающие биполярное расстройство.

Все это привело к тому, что певица в высокой долей вероятности никогда не сможет забеременеть и выносить ребенка. Об этом она сообщила в интервью Rolling Stone.

При этом врачи говорят, что при определенных раскладах это может случиться, но никаких прогнозов давать не могут: организм и ментальное здоровье Селены еще слишком далеки от идеала.

Проблемы ударили и по финансовой составляющей ее жизни. Если раньше Гомес входила в число самых богатых девушек планеты, то сейчас, после разрыва многих рекламных контрактов и лечения, резко опустилась в списке Forbes.

Кто такой Андрей Бебуришвили, который заменил Гарика Харламова в КамедиКто заменит Милохина на «Ледниковом периоде»: у Медведевой новый партнерКуда делся Харламов: Гарик больше не ведет Comedy Club