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Кто заменит Милохина на «Ледниковом периоде»: у Медведевой новый партнер

После демонстративного ухода все задавались вопросом: «Кто заменит Милохина на „Ледниковом периоде“?» Теперь известен ответ.

Кто заменит Милохина на «Ледниковом периоде»? Теперь уже точно ясно, что этот актер Федор Федотов. 27-летний парень, как говорят в Сети, полная копия Милохина. Но, к слову, у него есть опыт в фигурном катании, так как он сыграл главную роль в проекте Михаила Локшина «Серебряные коньки».

На площадке очень рады тому, что у Жени наконец-то появился новый партнер, так как Милохин оставил ее одну буквально накануне съемок нового эпизода, поэтому ей пришлось пропустить определенный период. Все это время говорили, что Медведева присматривается к новым партнерам — например, ей ставили сына Ильи Авербуха, актеров Алексея Лукина, Антона Рогачева и других. Но в итоге выбор остановили на Федотове, сообщает Starhit.

Соцсети
Соцсети

Кстати, Федор стал победителем прошлого сезона знаменитого шоу «Ледниковый период», так что в нынешнем сезоне все будет еще интереснее и горячее. Сам Милохин, по слухам, не сильно переживает из-за того, что оставил партнершу. Он сразу же улетел в Дубай, а недавно вернулся в Москву, где собирается готовиться к корпоративным мероприятиям.

Соцсети

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Источник фото: Komsomolskaya Pravda/Globallookpress Автор: Татьяна Вайвалова
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