Гарик Харламов официально покинул Comedy Club: «Дорогу молодым»

Знаменитый комик на протяжении последних лет был соведущим Павла Воли. Но теперь это место займет другой юморист.

Слухи о том, что Гарик Харламов собирается покинуть Comedy Club, появились еще летом. Тогда говорили, что ему предложил контракт другой канал, затем сообщалось, что у комика очень много работы и он просто не может разорваться между всеми. Правда, он вел последние месяцы передачу, и ничто не предвещало беды, как вдруг — замена.

Сам Харламов не стал отмалчиваться и в соцсетях прокомментировал свежую новость. Он подтвердил, что покинул шоу, что ему было здорово вести все эти годы Comedy.

Но пора уступать дорогу молодым,

— написал Харламов в соцсетях.

Гарик также пожелал счастья и успехов новому ведущему — Андрею Бебуришвили, который в шоу выступал под псевдонимом Пако. Харламов отметил, что теперь у него есть возможность выспаться и спокойно отдохнуть.

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