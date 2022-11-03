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Превративший женщину в инвалида блогер Эдвард Бил снова на свободе

Он устроил страшное ДТП в самом центре Москвы и отсидел в колонии.

Жена Эдварда Била сообщила о том, что ее супруг вышел из колонии сегодня утром. Девушка показала кадры из автомобиля, в котором едет вместе с довольным блогером домой. Официальных комментариев он еще не давал, но уже понятно: он отсидел свой срок и начинает новую жизнь.

Напомним, 1 апреля 2021 года Эдвард Бил устроил страшную аварию в центре Москвы, в результате чего одна из пострадавших попала в реанимацию. Женщина была несколько дней в коме и пережила сложнейшие операции, после чего осталась прикована к инвалидному креслу.

Несмотря на это, она просила отменить суровый срок блогеру. Но его все-таки признали виновным по статье 264 УК РФ («причинение тяжкого вреда здоровью человека»). Кроме того, ему нельзя управлять транспортными средствами три года.

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В итоге, приняв во внимание все его действия, Била приговорили к году и двум месяцам лишения свободы, отправив в колонию. Но так как он провел некоторое время под домашним арестом, отсидел он лишь полгода.

Напомним, Эдвард Бил — один из самых известных блогеров, который снимал так называемые пранки — розыгрыши людей в публичных местах. Кроме того, у него были автообзоры, которые набирали миллионы просмотров.

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Источник фото: кадр из видео Автор: Татьяна Вайвалова
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