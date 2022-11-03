Звезды

22-летняя блогерша Аня Покров попала в ДТП — фото

Одна из самых известных молодых блогерш стала участницей серьезного ДТП. Фото искореженного внедорожника появились в ее соцсетях.

Аня Покров прославилась в Сети — она не только снимает забавные ролики и поет, но и ведет девчачий блог, на котором хорошо зарабатывает. Популярности ей добавил и реалити-проект «Звезды в Африке», где она в компании других артистов приехала в ЮАР, чтобы бороться за победу.

Сейчас у нее перерыв между съемками. По слухам, она даже перебралась в США, но, как оказалось, не насовсем. Молодая блогерша попала в неприятное ДТП и, судя по всему, это случилось в России.

Ее белоснежный внедорожник врезался в «Газель». Капот и вся передняя часть сильно помялись, о чем сама Покров поспешила сообщить в личном Telegram-канале.

Моя малышка. Как в такие моменты не верить в судьбу,

— многозначительно вопрошает Покров.

Фото: соцсети

Позже она добавила, что с ней все хорошо и волноваться не стоит. А вот подробности инцидента сообщать не стала.

Отметим, что Аня также известна романом с другим популярным блогером — Артуром Бабичем. Оба они представители знаменитой соцсети TikTok, в которой за их жизнью следят миллионы человек. Парочка два года скрывала свои отношения, хотя поклонники догадывались об их романе.

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Источник фото: Dmitry Rogulin, Дмитрий Рогулин/Globallookpress Автор: Татьяна Вайвалова
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