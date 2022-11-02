«Шатунова больше нет, у Разина руки развязаны»: Евгений Фридлянд о возрождении «Ласкового мая»

Известный продюсер рассказал, что думает о перезапуске легендарного коллектива.

Накануне шоу-бизнес потрясла новость о том, что продюсер Андрей Разин планирует воссоздать легендарную группу «Ласковый май». Петь в новой группе будут молодые артисты, но кто именно — пока что вопрос открытый. К этому заявлению поклонники отнеслись со скепсисом, хотя нашлись и те, кто давно ждал возвращения легендарного поп-коллектива на сцену и с удовольствием послушает, как старые хиты зазвучат в XXI веке.

«Утро-Новости» связались со знаменитым продюсером Евгением Фридляндом, который основал группу «Премьер-министр», работал с Борисом Моисеевым и многими другими звездами. Он поделился своим видением на новый проект коллеги: по мнению Фридлянда, все это делается исключительно «для зарабатывания денег».

Евгений Фридлянд Продюсер «А для чего еще? Если проанализировать ситуацию, то с современной популярной музыкой беда. Поэтому все, что было написано в предыдущие 30–40 лет, является «золотым временем» для российской современной музыки. Поэтому все, что будет реанимироваться, будет иметь спрос. Тем более Шатунов в последнее время был популярен именно на старых песнях. Его больше нет, у Разина и руки развязаны, и поле расчищено».