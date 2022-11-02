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«Шатунова больше нет, у Разина руки развязаны»: Евгений Фридлянд о возрождении «Ласкового мая»

Известный продюсер рассказал, что думает о перезапуске легендарного коллектива.

Накануне шоу-бизнес потрясла новость о том, что продюсер Андрей Разин планирует воссоздать легендарную группу «Ласковый май». Петь в новой группе будут молодые артисты, но кто именно — пока что вопрос открытый. К этому заявлению поклонники отнеслись со скепсисом, хотя нашлись и те, кто давно ждал возвращения легендарного поп-коллектива на сцену и с удовольствием послушает, как старые хиты зазвучат в XXI веке.

«Утро-Новости» связались со знаменитым продюсером Евгением Фридляндом, который основал группу «Премьер-министр», работал с Борисом Моисеевым и многими другими звездами. Он поделился своим видением на новый проект коллеги: по мнению Фридлянда, все это делается исключительно «для зарабатывания денег».

Евгений Фридлянд
Евгений Фридлянд

«А для чего еще? Если проанализировать ситуацию, то с современной популярной музыкой беда. Поэтому все, что было написано в предыдущие 30–40 лет, является «золотым временем» для российской современной музыки. Поэтому все, что будет реанимироваться, будет иметь спрос. Тем более Шатунов в последнее время был популярен именно на старых песнях. Его больше нет, у Разина и руки развязаны, и поле расчищено».

Евгений Фридлянд оценил возрождение легендарной группы. Фото: Asya Chepurina/Russian Look

Сложнее с аудиторией, которая будет потреблять этот контент. Не секрет, что музыку сейчас слушает молодежь — именно она двигатель индустрии. Но в данном случае они не знают ни Юрия Шатунова, ни «Ласковый май». Поэтому Разин, считает наш собеседник, начнет работать на взрослую аудиторию, ностальгирующую по прошлому. В частности, на такие концерты будут приходить женщины 45–50 лет, которые были юными девочками в те времена, когда «Ласковый май» гремел из всех радиоприемников.

Евгений Фридлянд
Евгений Фридлянд

«Современная молодежь, кому 15–20 сегодня, они, конечно, вряд ли это будут слушать, но еще 20 лет назад такая музыка и такие тексты были востребованы. Почему нет? Рестораны, танцы деревенские и прочее... Я думаю, что если он сделает все хорошо и качественно, то это будет пользоваться спросом».

Проект нового «Ласкового мая» может «выстрелить», потому что сейчас чувствуется острый дефицит нормальной популярной эстрадной музыки. Многие эксперты говорят, что сейчас царствуют рэп и хип-хоп, которые чужды представителям старшего поколения.

Андрей Разин заявил, что возрождает легендарную поп-группу, но уже без Юрия Шатунова Фото: Viktor Chernov/Russian Look

Многие думают, что главная проблема Разина кроется в финансах, потому что на создание группы требуются немалые деньги. И не факт, что они отобьются. Но Фридлянд не считает, что Андрей проиграет в данном вопросе.

Евгений Фридлянд
Евгений Фридлянд

«Я думаю, что это какие-то разумные деньги. Мне непонятно, насколько у него сохранились хорошие деловые отношения с теми, кто сегодня стоит у руля радиостанций, но думаю, что он справится. Он человек коммуникабельный, поэтому я думаю, что у него получится. Но я уверен в том, что он еще будет пользоваться возможностями всяких «ютубов» и «рутубов», это сто процентов».

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Источник фото: Evguenii Matveev/Global Look Press Автор: Татьяна Вайвалова
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