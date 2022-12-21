Музыкальный продюсер.

С 1990 года по 1992 год — работал с группой «Диалог», совместно с которой выпустил в Германии пластинку «Осенний крик ястреба» и «Посредине мира» на фирме «Мелодия». Некоторое время выступал в качестве вокалиста.

Продюсер групп:

«Диалог» (1990—1992)

«Браво» (1991—1994)

«Премьер-министр» (с 1998 года)

«Ассорти» (с 2003 года)

«Иван-да-Марья» (с 2013 года)

«ПМ» (с 2014 года)

Певцов:

Валерия Меладзе (1993—1997)

Николая Трубача (1997—2001)

Бориса Моисеева (1998—2010)

Алексея Гомана (2003—2011)

Александра Панайотова (2003—2011)

Алексея Чумакова (2003—2009)

Руслана Алехно (2004—2009)

Марины Девятовой (2006—2013)