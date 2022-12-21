Евгений Фридлянд Дата рождения: 21-06-1967
Музыкальный продюсер.
С 1990 года по 1992 год — работал с группой «Диалог», совместно с которой выпустил в Германии пластинку «Осенний крик ястреба» и «Посредине мира» на фирме «Мелодия». Некоторое время выступал в качестве вокалиста.
Продюсер групп:
«Диалог» (1990—1992)
«Браво» (1991—1994)
«Премьер-министр» (с 1998 года)
«Ассорти» (с 2003 года)
«Иван-да-Марья» (с 2013 года)
«ПМ» (с 2014 года)
Певцов:
Валерия Меладзе (1993—1997)
Николая Трубача (1997—2001)
Бориса Моисеева (1998—2010)
Алексея Гомана (2003—2011)
Александра Панайотова (2003—2011)
Алексея Чумакова (2003—2009)
Руслана Алехно (2004—2009)
Марины Девятовой (2006—2013)
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