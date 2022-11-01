Ольга Орлова раскрыла пол второго ребенка: подробности беременности певицы

Экс-солистка «Блестящих» долго интриговала поклонников, кто же у нее родится. Но теперь маски сброшены.

44-летняя Ольга Орлова перестала скрывать от всех, что ждет девочку. Ранее она не отвечала на подобные вопросы или же пыталась шутить. Но сегодня решила расставить все точки над i и закрыть тему.

Для того чтобы оригинально преподнести новость, Орлова рассказала анекдот про отца, который якобы сидит на УЗИ и ждет, что ему скажут про сына. Как вдруг врач ошарашил его другой новостью.

Пол вашего сына — девочка,

— написала Орлова, сопроводив публикацию многозначительными розовыми смайлами.