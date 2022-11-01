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Ольга Орлова раскрыла пол второго ребенка: подробности беременности певицы

Экс-солистка «Блестящих» долго интриговала поклонников, кто же у нее родится. Но теперь маски сброшены.

44-летняя Ольга Орлова перестала скрывать от всех, что ждет девочку. Ранее она не отвечала на подобные вопросы или же пыталась шутить. Но сегодня решила расставить все точки над i и закрыть тему.

Для того чтобы оригинально преподнести новость, Орлова рассказала анекдот про отца, который якобы сидит на УЗИ и ждет, что ему скажут про сына. Как вдруг врач ошарашил его другой новостью.

Пол вашего сына — девочка,

— написала Орлова, сопроводив публикацию многозначительными розовыми смайлами.

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Поклонники принялись наперебой поздравлять знаменитость и говорить, какая она молодец. Кроме того, Ольге желают счастья, здоровья, радости и поскорее достроить шикарный особняк, который певица с мужем обустраивают уже несколько лет.

Отметим, что ранее экс-солистка «Блестящих» не спешила раскрывать беременность, так как серьезно боялась. После рождения старшего сына в молодости у нее было несколько попыток забеременеть, которые заканчивались неудачей. После же звезда показала фото в купальнике на отдыхе в Турции, который не оставлял сомнения — она в положении. Кстати, у знаменитости во время отдыха случилась неприятная история, подробности которой можно прочесть здесь.

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Источник фото: Anatoly Lomokhov/Globallookpress Автор: Татьяна Вайвалова
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