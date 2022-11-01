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Доктор Мясников объяснил, почему состояние Анатолия Карпова «не вызывает оптимизма»

Насколько опасно состояние экс-чемпиона мира по шахматам и какие могут быть последствия?

Всё, что говорят про состояние Анатолия Карпова, звучит очень серьезно. Об этом «Утро-Новости» заявил Александр Мясников, главный врач московской Городской клинической больницы №71.

По информации СМИ, знаменитый гроссмейстер находится в больнице, подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. У него отек мозга, множественные переломы костей черепа, множественные гематомы головы, перелом бедренной кости, закрытая черепно-мозговая травма, кровоизлияние в мозг.

Доктор Мясников подчеркивает: возраст Карпова имеет важное значение, он уже немолод, ему 71 год. В таком возрасте субарахноидальное кровоизлияние действительно опасно.

Александр Мясников
Александр Мясников

«Опять же, может всё пройти без следа, и человек встанет. Знаете, как д’Артаньян говорил: если от раны в голову не умирают сразу, то потом больной восстанавливается очень быстро. Проблема в том, что Карпов здоровьем никогда не отличался. Он довольно субтильный, у него может быть определенный неврологический дефицит».

Не говоря уж о том, что само по себе долгое нахождение в больнице несет определенные риски для здоровья. Даже не имея доподлинной информации о том, насколько тяжелое состояние пациента, можно сказать, что длительное пребывание на больничной койке влечет за собой и тромбозы, и инфекции, и к пожилому ослабленному человеку с таким диагнозом многое еще может присоединиться.

Александр Мясников
Александр Мясников

«Я читаю диагноз, и у меня большого оптимизма, что вот так всё обойдется бесследно, нет».


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Источник фото: Viktor Chernov/Russian Look/Globallookpress Автор: Марина Сергеева
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