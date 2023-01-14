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Марина Сергеева
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Люблю переводить полезные новости со всяких языков. Иногда пишу сама. В своих статьях стараюсь убедить людей, что довольным и здоровым быть лучше, чем как-то иначе. Умна, скромна, обладаю огромной харизмой и множеством талантов.

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Эта мясная закуска понравится всем любителям необычных блюд: ее делают из свиных мозгов
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