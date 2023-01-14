Марина Сергеева
Люблю переводить полезные новости со всяких языков. Иногда пишу сама. В своих статьях стараюсь убедить людей, что довольным и здоровым быть лучше, чем как-то иначе. Умна, скромна, обладаю огромной харизмой и множеством талантов.
Это больше не миф: никогда не делайте этого со своим смартфоном
Иногда слухи оказываются правдой.14 янв 2023 10:50
О таких вещах не говорят: вот что вынуждает космонавтов делать это
На МКС свои суровые правила.14 янв 2023 10:30
Даже если ничего не болит: шесть способов выявить любую хворь печени
Можно быстро вычислить, что не так с организмом.14 янв 2023 07:30
Наказали за запрещенную пропаганду: что стало со знаменитым турецким сериалом
Как думаете, есть за что?14 янв 2023 06:30
В Россию пришел новый смертельный вирус: способы защиты уже есть
Это пострашнее «кракена».13 янв 2023 12:30
Застреливший оператора актер избавляется от имущества: известны странные детали
Пока непонятно, к чему такая спешка.13 янв 2023 11:50
«Гарантированно»: россиян предупредили о нежданном повышении тарифов ЖКХ
Платить будем на 1–3 тысячи больше.12 янв 2023 07:15
Запасной аэродром человечества: в космосе обнаружили вторую Землю
Жить можно.12 янв 2023 07:00
Грозит поражением печени: вскрылась опасность популярных витаминов
Даже полезные средства способны покалечить.11 янв 2023 19:40
Водитель протаранил самолет в Москве: названа главная версия его поступка
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