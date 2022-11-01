Точных прогнозов нельзя делать, не видя пациента. И тем не менее для гроссмейстера всё выглядит действительно пессимистично.

Новость о состоянии экс-чемпиона мира по шахматам Анатолия Карпова потрясла всю страну: не только из-за того, что он находится в больнице (по сообщениям, на аппарате ИВЛ), но из-за многочисленных и тяжелых травм, которые у него обнаружены. Последствия могут быть очень разными, вплоть до смерти. Об этом «Утро-Новости» рассказал травматолог-ортопед, нейрохирург Владимир Валерьевич Голубев.

На сегодня СМИ сообщают, что у Карпова ряд серьезных диагнозов: отек мозга, множественные переломы костей черепа, множественные гематомы головы, перелом бедренной кости, закрытая черепно-мозговая травма, субарахноидальное кровоизлияние. Последнее представляет собой одну из разновидностей геморрагического инсульта (кровоизлияния в мозг). Последствия этого состояния могут быть тяжелыми или фатальными. Доктор Голубев отмечает: они зависят от того, куда произошло кровоизлияние, какого оно объема, от общего здоровья шахматиста. То есть возможны абсолютно разные клинические проявления.

Владимир Голубев Травматолог «Головной мозг — это довольно пластичная структура. Каждая отдельная часть мозга отвечает за какую-то отдельную функцию. Если это лобная часть, это — к интеллекту. Если это затылочная часть — то координация, и так далее. Поэтому относительно последствий нельзя точно давать прогнозы. Если терапия была начата сразу, то прогнозы хорошие, наверное. Но, судя по всему, там, конечно, по совокупности тяжелое состояние».

Самым серьезным последствием этого состояния Карпова может быть смерть. Но смерть не от травмы, подчеркивает Владимир Голубев, а в случае обострений различных заболеваний, тромбоза либо еще что-то. К примеру, проходила информация, что у гроссмейстера сломана бедренная кость. При переломе шейки бедра надо оперировать в ранние сроки. А когда есть сопутствующая черепно-мозговая травма, о чем тоже сообщается, это будет противопоказанием для операции. То есть влияет вся совокупность проблем.

Разумеется, на положение получившего тяжелые травмы гроссмейстера влияют его хронические заболевания. Они отягощают состояние. Чем больше подобных заболеваний, тем выше вероятность, что любая травма может спровоцировать обострение. Для примера, если пожилой человек, даже без закрытой черепно-мозговой травмы, ломает себе бедро, он рискует погибнуть от обострения хронических заболеваний либо присоединения каких-то новых.

Анатолию Карпову сейчас 71 год. Это намного опаснее, чем если бы такие повреждения получил молодой человек. Поэтому перспектива для экс-чемпиона мира выглядит безрадостной. Даже притом что, не зная деталей, нельзя делать прогнозы, подчеркивает доктор Голубев.

Владимир Голубев Травматолог «Можно только какие-то общие слова сказать. Но у пожилого пациента с сопутствующими заболеваниями любая травма может завершиться очень печально».

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