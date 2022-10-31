Утром в субботу его обнаружили с серьезными травмами и без сознания.

Экс-чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов попал в реанимацию.

Субботним утром знаменитый шахматист лишился сознания на улице, возле здания Государственной Думы. Карпова доставили в реанимацию.

У гроссмейстера — закрытая черепно-мозговая травма и сломана бедренная кость. Анализы показали, что он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, сообщает телеграм-канал 112.

По словам свидетеля, предпринимателя Андрея Ковалева, на гроссмейстера напал неизвестный. Есть и другая версия — что шахматист неудачно упал.

По информации помощника Карпова Альберта Степаняна, на гроссмейстера не нападали и травм у него нет. Как сказал Степанян ТАСС, с экс-чемпионом мира по шахматам «все нормально, никаких травм нет».

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