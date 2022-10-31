«Ему организован хороший уход»: солисты «На-на» о состоянии Бари Алибасова

Легендарный продюсер последние несколько лет мучается от проблем с сердцем и сосудами.

Прошли те года, когда Бари Алибасов прыгал по сцене вместе со своими подопечными из группы «На-на». Продюсер последнее время чувствует себя неважно и говорит, что ему становится все хуже.

Солисты оригинального состава группы «На-на» Владимир Политов и Вячеслав Жеребкин рассказали, что давно не видели продюсера, потому что сейчас он больше занят своим здоровьем, чем творчеством группы.

Они регулярно направляют ему деньги на лечение, поэтому Алибасов ни в чем не нуждается.

Он в надежных руках, ему организовали хороший уход,

— сообщили они в недавнем интервью prozvezd.

Они опровергли все слухи о критическом состоянии Бари Каримовича, сообщив, что продюсер большую часть времени находится либо в санатории, либо дома. Поклонникам не стоит волноваться за него.

Главное для него сейчас то, что он смог наладить отношения с экс-супругой и любимой женщиной Лидией Федосеевой-Шукшиной. Несмотря на то что они живут отдельно друг от друга, регулярно общаются по телефону и обмениваются подарками.

Отметим, что за Алибасовым также ухаживает его сын, который ведет бизнес — правда, делает это не совсем успешно. Подробности можно прочесть здесь.

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