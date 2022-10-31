Скончался 24-летний певец K-pop Ли Джихан, попавший в массовую давку в Сеуле

Страшная новость пришла из Южной Кореи, где после праздника началась массовая давка и одним из погибших оказался звезда K-pop Ли Джихан.

Он присутствовал на мероприятии, которое прошло в Сеуле 29 октября в самом центре города. Люди отмечали Хэллоуин, и на улице Итхэвон случилась массовая давка с участием нескольких тысяч человек.

В итоге скончались от полученных травм 154 человека. СМИ подтвердили смерть K-pop-артиста Ли Джихана. Он был одним из самых известных представителей этого жанра, а на его соцсети подписаны миллионы поклонниц. Подробности трагедии можно прочесть здесь.

Это правда,

— написали его представители в соцсетях.

Певец получил известность благодаря участию в популярном шоу Produce 101. В рамках проекта 101 певец ведет борьбу за то, чтобы присоединиться к K-pop-группе из 11 человек. Ли стал звездой второго сезона. После финала он стал активно сниматься в южнокорейских сериалах. Например, успехом пользовался его проект «Сегодня был еще один день Нахмена».

Прощание с Джиханом пройдет 1 ноября.

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