Общество

Что известно про давку в Сеуле, где погибли россиянки

Обычно узкие улочки Итхэвона, освещенного неоновыми огнями района ночной жизни в Сеуле, заполнены завсегдатаями вечеринок. Теперь это место одной из самых страшных катастроф в стране.

В субботу вечером десятки тысяч людей хлынули в район в центре Сеула, чтобы отпраздновать Хэллоуин, но по мере того как толпа росла, началась паника и давка. Погиб по меньшей мере 151 человек, включая четырех россиянок, еще десятки получили ранения. Власти сейчас начали срочное расследование, чтобы выяснить, как то, что должно было стать праздничной ночью, пошло так ужасно неправильно. Вот что мы знаем на данный момент.

Почему толпы были такими большими

Итхэвон уже давно является популярным местом для празднования Хэллоуина, тем более что в последние годы этот праздник стал более популярным в Азии. Некоторые даже прилетают в Сеул из других стран региона на торжества. Но в течение последних двух лет празднования были приглушены пандемическими ограничениями на размеры толпы и мандатами на ношение масок.

Субботний вечер ознаменовался первым Хэллоуином с тех пор, как страна сняла эти ограничения, что придало ему особое значение. Отели были забронированы заранее, и ожидалось большое скопление людей.

Что случилось

Как рассказали свидетели, было очень мало контроля над толпой. А то вовсе не было. Людская масса быстро стала смертельно опасной. На видео и фотографиях, размещенных в социальных сетях, видно, как люди сбились в кучу, стоя плечом к плечу на узкой улице.

Толпы людей не являются чем-то необычным для этого района или для жителей Сеула, которые привыкли к забитым улицам и метро в городе с населением почти в 10 миллионов человек.

Трагедия в Сеуле, Хэллоуин 2022. Фото: Wang Yiliang/XinHua/Globallookpress

Один очевидец сказал, что людям потребовалось некоторое время, чтобы понять, что что-то не так, а панические крики соперничали с музыкой, доносившейся из окрестных клубов и баров. После того как первые экстренные вызовы поступили около 10:24 вечера, полицейские и врачи поспешили на место происшествия. Толпа затруднила доступ к тем, кто нуждался в помощи. На видео в социальных сетях видно, как люди делают компрессы другим участникам вечеринки, лежащим на земле в ожидании медицинской помощи.

Тысячи людей в хэллоуинских костюмах способствовали повсеместному чувству замешательства и хаоса. Один полицейский кричал во время катастрофы, пытался остановить трагедию, но его просто приняли за участника вечеринки.

Кем были жертвы

По словам властей, пострадавшие были молодыми людьми, в основном подростками и чуть старше 20 лет. По данным властей, среди 151 погибшего было 19 иностранных граждан, в том числе жертвы из России, Ирана, Норвегии, Китая, Таиланда и Узбекистана.

Более 90% жертв идентифицированы. Около 10 человек не могут быть идентифицированы, так как некоторые из них моложе 17 лет — слишком молоды, чтобы иметь национальное удостоверение личности, — а другие являются иностранными гражданами.

Даже спустя несколько часов после трагедии семьи все еще ждали, чтобы узнать, выжили ли их близкие.

Сразу после этого многие люди были переведены в близлежащие больницы, а тела были доставлены в многочисленные больничные морги. Семьи собрались на площадках рядом с местом происшествия, где чиновники собирали имена пропавших без вести и погибших.

Правительство пообещало принять новые меры для предотвращения повторения подобных инцидентов. Власти объявили национальный траур до 5 ноября и объявили район Йонсан-гу, где расположен Итхэвон, особой зоной бедствия.

Какие остались вопросы

По мере того как ошеломленная и скорбящая нация борется с трагедией, также возникают вопросы о том, как вообще такая катастрофа могла произойти. Ведь это случилось в популярном районе, где часто собираются люди.

Трудно точно определить, что могло спровоцировать давку. Как сказала Джульетт Кайем, эксперт по ликвидации последствий стихийных бедствий и аналитик CNN по национальной безопасности, «власти несут ответственность за мониторинг количества людей в режиме реального времени, чтобы они могли почувствовать необходимость вывести их».

23-летняя Суа Чо была захвачена толпой, но сумела скрыться в здании у переулка. Ее спросили, видела ли она каких-либо чиновников, пытающихся ограничить количество входящих в переулок людей. Она ответила, что их не было. Другой очевидец сказал, что ситуация прямо на глаза становилась «все хуже и хуже». Он слышал, как «люди просят о помощи других прохожих, потому что рядом не было достаточного количества спасателей, которые могли бы справиться со всем этим».
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Источник фото: Niu XisitongxunsheNEWSIS/XinHua/Globallookpress Автор: Марина Сергеева
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