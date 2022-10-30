Что известно про давку в Сеуле, где погибли россиянки

Обычно узкие улочки Итхэвона, освещенного неоновыми огнями района ночной жизни в Сеуле, заполнены завсегдатаями вечеринок. Теперь это место одной из самых страшных катастроф в стране.

В субботу вечером десятки тысяч людей хлынули в район в центре Сеула, чтобы отпраздновать Хэллоуин, но по мере того как толпа росла, началась паника и давка. Погиб по меньшей мере 151 человек, включая четырех россиянок, еще десятки получили ранения. Власти сейчас начали срочное расследование, чтобы выяснить, как то, что должно было стать праздничной ночью, пошло так ужасно неправильно. Вот что мы знаем на данный момент.

Почему толпы были такими большими

Итхэвон уже давно является популярным местом для празднования Хэллоуина, тем более что в последние годы этот праздник стал более популярным в Азии. Некоторые даже прилетают в Сеул из других стран региона на торжества. Но в течение последних двух лет празднования были приглушены пандемическими ограничениями на размеры толпы и мандатами на ношение масок.

Субботний вечер ознаменовался первым Хэллоуином с тех пор, как страна сняла эти ограничения, что придало ему особое значение. Отели были забронированы заранее, и ожидалось большое скопление людей.

Что случилось

Как рассказали свидетели, было очень мало контроля над толпой. А то вовсе не было. Людская масса быстро стала смертельно опасной. На видео и фотографиях, размещенных в социальных сетях, видно, как люди сбились в кучу, стоя плечом к плечу на узкой улице.

Толпы людей не являются чем-то необычным для этого района или для жителей Сеула, которые привыкли к забитым улицам и метро в городе с населением почти в 10 миллионов человек.