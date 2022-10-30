Звезды

Алина Загитова намекнула на возвращение шоу «Вечерний Ургант»

Популярная фигуристка неожиданно опубликовала кадр из знаменитой гримерки, а затем побывала на площадке.

Алина Загитова сейчас является ведущей шоу «Ледниковый период». Этот проект пользуется популярностью на протяжении долгих лет, а фигуристка появляется там уже не первый раз. Снимается он в знаменитых павильонах «Останкино», так что в перерывах спортсменка может прогуляться и осмотреться.

Видимо, в один из таких дней она и забрела в легендарную гримерку «Вечернего Урганта», где обычно Иван начинает шоу. Судя по кадрам от Алины, там ничего не изменилось. Более того, после она показала небольшой видеофрагмент со съемочной площадки, где был Дмитрий Хрусталев — вместе с компанией они играли какую-то сцену. Пока непонятно, было ли это возвращение программы или же разовая акция. Сама Алина не стала вдаваться в подробности того, что происходит в павильонах.

Фото: соцсети

Отметим, что популярное вечернее шоу, которое недавно отметило 10-летие, не выходит в эфир с конца февраля. Это связано с информационным каналом, который сейчас выпускают в эфир. Сам Иван Ургант по поводу своего детища молчит, занимается лишь образовательной программой и дает корпоративы, а руководство канала сказало, что проект со временем вернется в эфир.

Тимати обратился к Собчак: «Считаешь себя королевой на всем этом сером фоне»Кантемир Балагов не станет снимать The Last Of Us из-за ссоры с шоураннеромУмер пионер рок-н-ролла Джерри Ли Льюис, хотя «похоронили» его еще 26 октября

Источник фото: Maksim Konstantinov/Globallookpress Автор: Татьяна Вайвалова
Последнее
Где на самом деле живет «россиянка» Наталия Орейро?
Кино, 16 ноя 2022 13:11
Миллиард молодых людей может лишиться слуха из-за наушников
Общество, 16 ноя 2022 12:34
Smartavia массово отменяет рейсы без объяснения причин
Путешествия, Общество, 16 ноя 2022 12:27
Юрист поделился лайфхаком, как приструнить шумных соседей
Общество, 16 ноя 2022 12:27
Детей без билета запретили высаживать из любого транспорта
Общество, 16 ноя 2022 12:25
Главные новости
Smartavia массово отменяет рейсы без объяснения причин
Путешествия, Общество, 16 ноя 2022 12:27
Юрист поделился лайфхаком, как приструнить шумных соседей
Общество, 16 ноя 2022 12:27
Как отдыхаем на Новый год 2023: рабочих дней стало больше
Общество, 16 ноя 2022 11:44
Загадочные NFT: реально ли заработать миллионы на виртуальных картинках?
Финансы, Технологии, 16 ноя 2022 10:07
Водянова нашла младшую сестру, которую семья отдала на удочерение 22 года назад — фото
Звезды, 16 ноя 2022 08:19
Категории