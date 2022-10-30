Алина Загитова намекнула на возвращение шоу «Вечерний Ургант»

Популярная фигуристка неожиданно опубликовала кадр из знаменитой гримерки, а затем побывала на площадке.

Алина Загитова сейчас является ведущей шоу «Ледниковый период». Этот проект пользуется популярностью на протяжении долгих лет, а фигуристка появляется там уже не первый раз. Снимается он в знаменитых павильонах «Останкино», так что в перерывах спортсменка может прогуляться и осмотреться.

Видимо, в один из таких дней она и забрела в легендарную гримерку «Вечернего Урганта», где обычно Иван начинает шоу. Судя по кадрам от Алины, там ничего не изменилось. Более того, после она показала небольшой видеофрагмент со съемочной площадки, где был Дмитрий Хрусталев — вместе с компанией они играли какую-то сцену. Пока непонятно, было ли это возвращение программы или же разовая акция. Сама Алина не стала вдаваться в подробности того, что происходит в павильонах.