Все новости Дмитрий Хрусталев

Дмитрий Хрусталев

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Алина Загитова намекнула на возвращение шоу «Вечерний Ургант»
Популярная фигуристка неожиданно опубликовала кадр из знаменитой гримерки, а затем побывала на площадке.
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Раскрыто, почему лысеющий Лепс не носит парик: «По пьяни потеряет»
Певца сравнили с Хрусталевым.
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Бунт против несправедливости: почему Маслякову досталось от выходцев из КВН
Комики воспользовались 60-летним юбилеем КВН, чтобы уколоть Маслякова из-за закрытия шоу «Игра»
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«За что она его унижает?»: Варнаву упрекнули в издевательстве над Хрусталевым
Бывшие влюбленные встретились на шоу «Вечерний Ургант».
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«Игра началась»: Гудков сравнил локдаун с популярным корейским сериалом
В инстаграм-аккаунте передачи «Вечерний Ургант» появилась пародия на «Игру в кальмара».
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«Была ли любовницей? Да»: Варнава ответила, уводила ли мужчин у подруг
Юмористка прошла детектор лжи.  
Звезды в соцсетях
«Так это же Даня Милохин»: Хрусталева с густыми волосами едва узнали на архивном фото
Хрусталев красил волосы в тон яичек своего кота.
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«Это совсем современная музыкальная культура»: Иван Дорн написал музыку для «Ну, погоди!»
Гарик Харламов и Дмитрий Хрусталев озвучат волка и зайца в современной версии культового мультфильма.
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«Морально разлагался»: как прошла юность Дмитрия Хрусталева до попадания в шоу-бизнес
Учительница Дмитрия Хрусталева рассказала, каким он был в юности.
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«Ударьтесь об стенку»: жена Хрусталева резко ответила хейтерам мужа
30-летняя певица встала на защиту любимого.
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«Потерял сознание, а очнулся уже в больнице»: Дмитрий Хрусталев рассказал о состоянии здоровья
Ранее СМИ сообщили, что комик экстренно попал в больницу.
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