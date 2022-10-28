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Умер пионер рок-н-ролла Джерри Ли Льюис, хотя «похоронили» его еще 26 октября

Основоположнику рок-н-ролла было было 87 лет.

Сообщается, что один из основоположников рок-н-ролла Джерри Ли Льюис скончался в пятницу в своем доме в Мемфисе, штат Теннесси на 88-м году жизни. Представители легенды музыки уже подтвердили эту информацию.

Отметим, что 26 октября в американских СМИ уже появилась информация о кончине знаменитого музыканта, но тогда многие удивились этому, а его менеджмент опроверг. Два дня спустя он умер.

В 1986 году Ли Льюис вошел в число девяти членов созданного Зала славы рок-н-ролла. Но до этого он прошел долгий путь, который начался еще в 1950-х. Одна из самых главных песен покойного — Crazy Arms. Кроме того, публика хорошо знала его хиты Whole Lotta Shakin’ Goin’ On, а также Great Balls of Fire.

Также музыкальный мир обязан Льюису тому, что он смог сделать фортепиано одним из инструментов рок-н-ролла.

По предварительным данным, Джерри Ли Льюис умер от естественных причин, но последние год он жаловался на плохо самочувствие: были проблемы с сердцем. Несмотря на это, он продолжал писать. В 2014 году вышел его диск «Время рок-ролла», а в 2010-м — «Злой старик».

Что касается выступлений, то его постоянно звали на различные сборные концерты и приглашали выступить как легенду музыки, сообщает Associated Press.

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Источник фото: Jay Cridlin/ZUMAPRESS.com/Globallookpress Автор: Татьяна Вайвалова
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