Звезды

Дождались! Рианна впервые за шесть лет выпустила новую песню

Композиция Lift Me Up стала саундтреком к фильму «Черная Пантера: Ваканда навсегда».

Барбадосская красавица Рианна, которая совсем недавно стала мамой, возвращается в поп-музыку громкой премьерой — она выпустила композицию Lift Me Up, которая стала заглавным саундтреком к будущей премьере Marvel «Черная Пантера: Ваканда навсегда».

Композиция стала доступна на всех стриминговых платформах 28 октября, а сам фильм можно будет посмотреть 11 ноября. Отметим, что это первый релиз Рианны за шесть лет и поклонники остались в восторге от композиции.

Последний раз она радовала публику в 2016-м, когда записала композицию Sledgehammer — она тоже вошла в саундтрек к фильму «Стартрек: Бесконечность». Тогда же вышел ее последний альбом Anti, который завоевал несколько премий «Грэмми». После этого Рианна сосредоточилась на бизнесе и представила косметический бренд, а также линейку нижнего белья для мужчин. В прошлом году Forbes включил ее в список самых богатых знаменитостей мира, на ее счету более миллиарда долларов.

Отметим, что пока полноценно возвращаться на сцену Рианна не планирует, хотя, по слухам, она собирается выпустить новый альбом к концу года. Хотя инсайдер сообщает, что для артистки сейчас в первую очередь важна семья — вместе с возлюбленным A$AP Rocky они занимаются воспитанием наследника, сообщает Variety.

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Источник фото: Billy Bennight/AdMedia/Globallookpress Автор: Татьяна Вайвалова
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