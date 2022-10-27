У 41-летней солистки Nightwish Флор Янсен обнаружили рак

О страшном диагнозе знаменитость узнала две недели назад.

Флор Янсен регулярно проходила обследования и выполняла все рекомендации врачей, но даже это не уберегло ее от проблем со здоровьем. Две недели назад ей поставили страшный диагноз — рак молочной железы.

Об этом сама Янсен рассказала в интервью британским журналистам, отметив, что хочет взяться за проблему серьезно и решить ее в ближайшее время. Дело в том, что у Флор обнаружили неагрессивную форму рака, который пока не распространился. Если вовремя провести необходимые процедуры, то все сложится хорошо.

Я сохраню свою грудь,

— сказала Флор в интервью NME.

Сейчас ее план связаться с другими врачами, сделать операцию, а через три месяца можно будет пойти на лучевую терапию. Таким образом, уже в следующем году она будет повторно проходить обследование, которое должно показать положительные результаты.

В последнем интервью Янсен обратилась ко всем женщинам планеты и посоветовала как можно чаще бывать у врачей и следить за здоровьем. Ведь развитие большинства болезней можно предотвратить на ранних стадиях или же снизить их влияние на организм до минимума.

Отметим, что у группы Nightwish 20 ноября стартует большой европейский тур, который коллектив не планирует отменять. А Флор будет заниматься здоровьем в перерывах между концертами.

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