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Николай Караченцов: роман с Большовой, проблемы с алкоголем и страшное ДТП

27 октября Николаю Караченцову исполнилось бы 78 лет. Он ушел от нас слишком рано, но память об актере жива до сих пор.

Николая Караченцова по праву можно назвать народным и любимым актером. Он стал им еще в 80-е, когда начал активно сниматься в кино. Множество разноплановых ролей, где Николай Петрович показывал все грани своего таланта, удивляло зрителей. Но если в кино его представляли эдаким супергероем, то в театре он играл и лирических персонажей.

Пожалуй, для многих он так и останется графом Резановым из легендарной рок-оперы «Юнона и Авось». С этим произведением связано много легенд и слухов, ведь Николай Петрович играл его почти 25 лет, пока не попал в страшную аварию в 2005 году.

Фото: Alexandr Yakovlev/Russian Look/Globallokpress

На протяжении долгого времени ходили слухи, что Караченцов был слишком близок с исполнительницей роли Кончиты Анной Большовой. Молодая, красивая, одаренная, она не могла не привлечь эмоционального актера, да еще и звезду «Ленкома». Оба они отрицали эти отношения, ведь Николай Петрович был женат на Людмиле Поргиной, а Большова просто была воспитана в других традициях. И все-таки слухи не угасли и по сей день.

Наверное, поэтому на всевозможных ток-шоу регулярно появляется Поргина, которой приходится «отбиваться» от различных любовниц мужа, рассказывающих небылицы и представляющих якобы внебрачных детей актера.

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Другая проблема Караченцова — это алкоголь. Не секрет, что он любил выпить и иногда не знал меры. Свою привычку он объяснял тем, что ему нужно постоянно испытывать эмоции и страсти, а спиртное помогает ему раскрепоститься и чувствовать себя лучше. Эта история крайне не нравилась его супруге Людмиле, она серьезно занималась этой проблемой и даже смогла свести ее на нет.

Эксперты говорят, что Караченцов мог бы играть много-много лет, фактически до самой старости, потому что такой актер способен был воплотить самых разных героев, но трагическая авария перечеркнула все его планы. В 2005 году он наехал на открытый люк, после чего впал в кому, и уже вышел из больницы другим человеком. Николай Петрович почти не разговаривал, тяжело переживал свою немощность, пока Людмила Поргина не стала выводить его в свет. Она регулярно посещала с мужем всевозможные спектакли, культурные мероприятия и помогала сделать все, чтобы его не забыли. Уже под конец жизни у Караченцова случился инсульт, а затем обнаружился рак. Его нет с нами уже больше четырех лет, но память о легендарной звезде «Ленкома» жива до сих пор.

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Источник фото: Olga Khabarova/Russian Look/Globallookpress Автор: Татьяна Вайвалова
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