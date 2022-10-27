Николай Караченцов: роман с Большовой, проблемы с алкоголем и страшное ДТП

27 октября Николаю Караченцову исполнилось бы 78 лет. Он ушел от нас слишком рано, но память об актере жива до сих пор.

Николая Караченцова по праву можно назвать народным и любимым актером. Он стал им еще в 80-е, когда начал активно сниматься в кино. Множество разноплановых ролей, где Николай Петрович показывал все грани своего таланта, удивляло зрителей. Но если в кино его представляли эдаким супергероем, то в театре он играл и лирических персонажей.

Пожалуй, для многих он так и останется графом Резановым из легендарной рок-оперы «Юнона и Авось». С этим произведением связано много легенд и слухов, ведь Николай Петрович играл его почти 25 лет, пока не попал в страшную аварию в 2005 году.