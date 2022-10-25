Почему Алексей Балабанов отказался снимать «Брата 3»: тайну раскрыл Сухоруков

Виктор Сухоруков очень хотел сделать продолжение легендарной картины.

После невероятного успеха фильма «Брат 2» сразу же пошли слухи, что будет продолжение легендарной картины. В режиссерском кресле все снова видели Алексея Балабанова, а в качестве исполнителей двух главных ролей — Сергея Бодрова-младшего и Виктора Сухорукова. Но, увы, первый погиб в Кармадонском ущелье.

Но даже этот факт не остановил Сухорукова, который спустя несколько лет приехал в Петербург в квартиру Балабанова и предлагал ему снова взяться за историю. Виктор Иванович придумал несколько идей и зарисовок, чтобы показать их режиссеру… Но не нашел понимания в его глазах.

Как ты себе представляешь это без Бодрова?

— спросил Балабанов Сухорукова в приватной беседе.

Как оказалось, у актера был заготовлен ответ на этот вопрос, он высказал свои мысли по этому поводу, но они совершенно не устроили режиссера. Создатель картины отмел все доводы Сухорукова и сказал, что не будет браться за продолжение, так как нынешнего времени не знает и не понимает, сообщает 72.ru.

Отметим, что уже год по Сети ходит информация о съемках фильма с рабочим названием «Брат 3». Никакого отношения к оригинальной истории он не имеет, создатели открестились от странной картины. Между тем в трейлере есть отсылка к знаменитым фразам из оригинальной истории, но сюжет так до конца и непонятен.

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