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«Гаси его»: Дибров раскрыл главный обман в «Кто хочет стать миллионером?»

О приватном разговоре поведал Станислав Садальский, которому Дмитрий рассказал все секреты популярного проекта.

Передача «Кто хочет стать миллионером?» на протяжении многих лет привлекает зрителей по всему миру. Россия не исключение — Дмитрий Дибров каждую неделю задает участникам разные вопросы, приближая их к заветному выигрышу в три миллиона рублей. Но так ли честно можно взять приз?

Станислав Садальский рассказал о том, что недавно общался с Дибровым, который раскрыл ему страшную тайну проекта: якобы выиграть в шоу «Кто хочет стать миллионером?» практически невозможно, так как передача подставная. За двадцать лет эфиров честных побед было две: у женщины из Троицка и мужчины из Пятигорска.

По словам Садальского, Дибров признался: однажды участник дошел до финала и было понятно, что он станет обладателем трех миллионов, как вдруг редакторы начали кричать ему в ухо.

Гаси его, гаси,

— цитирует Дмитрия Станислав в личном телеграм-канале.

«Загасил» ли ведущий участника или дал ему возможность победить, не уточняется. Отметим, что шоу выходит по всему миру. По слухам, в России одни из самых сложных вопросов, в других странах их делают намного легче. История программы «Кто хочет стать миллионером?» легла в основу фильма «Миллионер из трущоб», который получил «Оскар».

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Источник фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Globallookpress Автор: Татьяна Вайвалова
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