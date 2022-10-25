Дмитрий Дибров
«Гаси его»: Дибров раскрыл главный обман в «Кто хочет стать миллионером?»
О приватном разговоре поведал Станислав Садальский, которому Дмитрий рассказал все секреты популярного проекта.25 окт 2022 10:58
Телеведущий Дмитрий Дибров взбесил народ безответственным поведением
Жена Диброва заразилась новым штаммом коронавируса.20 янв 2022 16:03
«Отталкивает от себя ребенка»: жену Диброва осудили за жестокость к сыну
Поведение Полины вызвало негодование у зрителей.1 янв 2022 10:00
Ведущий Первого канала Дмитрий Дибров нелицеприятно высказался о зрителях: «Идиоты!»
Только 20% телезрителей обладают интеллектом.17 ноя 2021 14:32
Ведущий шоу «Кто хочет стать миллионером?» Дмитрий Дибров раскрыл зарплату на Первом канале
Дибров озвучил размер своей зарплаты.17 ноя 2021 11:52
«Главное — интересоваться друг другом»: Дибров рассказал о сближении с детьми во время самоизоляции
Карантинные ограничения могут обладать позитивным эффектом.4 дек 2020 14:56
«Слушаем Битлов и Deep Purple»: Дибров рассказал, как отвлечь детей от планшета и телефона
Телеведущий ответственно подходит к вопросам воспитания детей.19 ноя 2020 15:28
«Не узнать, сильно помолодел»: радикальное преображение 61-летнего Диброва восхитило Сеть
Дмитрий Дибров раскрыл секрет вечной молодости17 ноя 2020 09:15
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