Все новости Дмитрий Дибров

Дмитрий Дибров

Звезды
«Гаси его»: Дибров раскрыл главный обман в «Кто хочет стать миллионером?»
О приватном разговоре поведал Станислав Садальский, которому Дмитрий рассказал все секреты популярного проекта.
Звезды
Телеведущий Дмитрий Дибров взбесил народ безответственным поведением
Жена Диброва заразилась новым штаммом коронавируса.
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«Отталкивает от себя ребенка»: жену Диброва осудили за жестокость к сыну
Поведение Полины вызвало негодование у зрителей.
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Ведущий Первого канала Дмитрий Дибров нелицеприятно высказался о зрителях: «Идиоты!»
Только 20% телезрителей обладают интеллектом.
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Ведущий шоу «Кто хочет стать миллионером?» Дмитрий Дибров раскрыл зарплату на Первом канале
Дибров озвучил размер своей зарплаты.
Звезды
«Главное — интересоваться друг другом»: Дибров рассказал о сближении с детьми во время самоизоляции
Карантинные ограничения могут обладать позитивным эффектом.
Дети
«Слушаем Битлов и Deep Purple»: Дибров рассказал, как отвлечь детей от планшета и телефона
Телеведущий ответственно подходит к вопросам воспитания детей.
Звезды
«Не узнать, сильно помолодел»: радикальное преображение 61-летнего Диброва восхитило Сеть
Дмитрий Дибров раскрыл секрет вечной молодости
Последнее
«Больше не хочу этим заниматься»: Марго Робби хотела бросить карьеру актрисы
Звезды, 16 ноя 2022 17:58
Турция ужесточит контроль за приезжими: это затронет эмигрантов
Путешествия, 16 ноя 2022 17:38
Навсегда или на время: Доктор Мясников раскрыл два пути избавления от головной боли
Общество, 16 ноя 2022 15:40
Не просто знают свои права: чем отличаются бомжи в США и России
Путешествия, 16 ноя 2022 15:31
«Очень большие ошибки»: экономист объяснил обвал рынка NFT
Финансы, Технологии, 16 ноя 2022 15:17
Главные новости
Smartavia массово отменяет рейсы без объяснения причин
Путешествия, Общество, 16 ноя 2022 12:27
Юрист поделился лайфхаком, как приструнить шумных соседей
Общество, 16 ноя 2022 12:27
Как отдыхаем на Новый год 2023: рабочих дней стало больше
Общество, 16 ноя 2022 11:44
Загадочные NFT: реально ли заработать миллионы на виртуальных картинках?
Финансы, Технологии, 16 ноя 2022 10:07
Водянова нашла младшую сестру, которую семья отдала на удочерение 22 года назад — фото
Звезды, 16 ноя 2022 08:19
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