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Новый ведущий «Сто к одному»: что известно про Александра Акопова

Поклонники были очень удивлены, когда включили телевизор, а там новый ведущий «Сто к одному». Рассказываем все, что известно про Александра Акопова.

Новый ведущий «Сто к одному» снялся в нескольких выпусках, а уже напоролся на хейт поклонников. Они говорят, что он смотрится странно на месте привычного всем Александра Гуревича, который вел шоу 24 года.

Но что же мы знаем про Александра Акопова и почему именно его взяли на роль нового ведущего?

Когда весной Александр Гуревич неожиданно высказался о текущей политической ситуации и подписал заявление об увольнении, то это повергло в шок продюсеров. Никто не ожидал такого демарша. Единственное, было снято достаточно много программ на будущее, поэтому поисками можно было заняться спокойно. В итоге в летний период вышло несколько повторов, а к осени уже определились — на экране появится Александр Акопов.

Акопов известный медиаменеджер и близкий к шоу-бизнесу человек. 20 лет назад именно он был продюсером одного из самых успешных сериалов последних лет — «Бригады». Кроме того, несколько лет назад он прославился как продюсер известного сериала «Екатерина» и его продолжения, которые вышли на том же канале, где и шоу «Сто к одному».

Опыт публичных выступлений у него тоже есть, а в кругах шоу-бизнеса давно говорят, что он очень юморной и образованный человек, который может вытянуть любую беседу.

В итоге паззл сложился, и теперь Акопов новый ведущий «Сто к одному». Конечно же, зрители недоумевают, потому что Гуревич был легендой телевидения и уже примелькался. Кроме того, он знал программу наизусть и мог импровизировать, а Акопов пока «плавает» в материале и не до конца освоился. Поэтому многие поклонники шоу недовольны его назначением. Но на канале на Акопова смотрят с оптимизмом и говорят, что он со всем справится.

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Источник фото: Maksim Konstantinov/Globallookpress Автор: Татьяна Вайвалова
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