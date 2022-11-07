Станислав Садальский
«У него пустые залы»: Стас Садальский разоблачил «популярность» Олега Газманова
Известный актер очень удивился, когда прочитал, что певца признали лучшим артистом 2022 года.7 ноя 2022 20:24
«Гаси его»: Дибров раскрыл главный обман в «Кто хочет стать миллионером?»
О приватном разговоре поведал Станислав Садальский, которому Дмитрий рассказал все секреты популярного проекта.25 окт 2022 10:58
«Сваты» подверглись неожиданной критике: «Рассчитаны на невзыскательный вкус советского зрителя»
Садальский анонсировал седьмой сезон сериала.25 дек 2021 08:00
Садальский прошелся по Прокловой: «Старухи рассказывают сказки на ТВ»
Стас Садальский предпочитает общаться с молодыми.16 дек 2021 11:09
«Бьет, когда человек в тяжелой ситуации»: Малахова вывели на чистую воду
Ведущий предал давнюю подругу.11 дек 2021 07:00
Станислав Садальский рассказал об уходе Нины Руслановой: «Очень тяжело»
Актер поведал о состоянии Руслановой перед смертью.26 ноя 2021 19:37
Стас Садальский высмеял наряд Яны Рудковской за 3,4 миллиона
Актер сравнил образ супруги фигуриста с «несушкой, облитой марганцовкой».25 ноя 2021 10:51
В возрасте 75 лет умерла народная артистка России Нина Русланова
Актриса театра и кино скончалась после продолжительной болезни.22 ноя 2021 09:13
«Вы верите в эту сказку?»: Садальский высказался о смерти жены Шаляпина
Садальский назвал Шаляпина сказочником.8 окт 2021 10:18
«У меня был дикий жор»: едва не умерший Пригожин отругал Садальского за грязную клевету
Продюсер объяснил изменения в своей фигуре.17 мар 2021 09:49
«Им не дети — им пиар нужен»: Стас Садальский раскритиковал наставников на шоу «Голос. Дети»
Артист остался недоволен судейством на шоу.15 фев 2021 14:57
«Не знаю, каким местом она зарабатывает»: Садальский едко прокомментировал слова Бородиной о зарплатах россиян
Актер удивлен высказываниями ведущей.4 фев 2021 09:16
«Каждое слово вранье»: Садальский раскритиковал Максакову за «гадости» в адрес близких
Станислав не поверил слезам оперной дивы.4 фев 2021 01:46
«Мария была в России в ноябре»: Садальский опроверг недавний приезд Максаковой в Москву
Актер прокомментировал запоздалые новости о приезде оперной исполнительницы.27 янв 2021 15:39
«Какой хорошенький маленький Стас»: Садальский показал трогательное детское фото с мамой
Станислав Садальский растопил сердца поклонников детским фото с новогодней елки28 дек 2020 15:04
«Бездарь»: Садальский высказался о главном режиссере театра «Современник»
Актер недоволен тем, что на прощание со звездой театра и кино пришло так мало людей.16 дек 2020 16:05
Достойная церемония: сотрудники «Современника» рассказали, почему на прощании с Гафтом было мало людей
С Гафтом простились хоть и не массово, но достойно.16 дек 2020 09:29
«Пьеха, Магомаев и Броневицкий»: Садальский показал, как известные артисты веселились в молодости
Актер опубликовал архивное фото — всего одно, зато какое!14 дек 2020 03:33
«Боязнь привязаться сильнее страха сиротства»: Стас Садальский честно рассказал о причинах одиночества
Садальский — пронзительно о любви, одиночестве и страхе потерь.10 дек 2020 10:59
«Чиновники сделали знаки для себя»: Садальский поддержал Боярского, нарушающего правила парковки
Актер признался, что и сам вынужден нарушать правила.4 дек 2020 11:01
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