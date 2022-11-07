Звезды «У него пустые залы»: Стас Садальский разоблачил «популярность» Олега Газманова Известный актер очень удивился, когда прочитал, что певца признали лучшим артистом 2022 года. 7 ноя 2022 20:24

Звезды «Гаси его»: Дибров раскрыл главный обман в «Кто хочет стать миллионером?» О приватном разговоре поведал Станислав Садальский, которому Дмитрий рассказал все секреты популярного проекта. 25 окт 2022 10:58

Кино «Сваты» подверглись неожиданной критике: «Рассчитаны на невзыскательный вкус советского зрителя» Садальский анонсировал седьмой сезон сериала. 25 дек 2021 08:00

Звезды Садальский прошелся по Прокловой: «Старухи рассказывают сказки на ТВ» Стас Садальский предпочитает общаться с молодыми. 16 дек 2021 11:09

Звезды «Бьет, когда человек в тяжелой ситуации»: Малахова вывели на чистую воду Ведущий предал давнюю подругу. 11 дек 2021 07:00

Звезды Станислав Садальский рассказал об уходе Нины Руслановой: «Очень тяжело» Актер поведал о состоянии Руслановой перед смертью. 26 ноя 2021 19:37

Звезды Стас Садальский высмеял наряд Яны Рудковской за 3,4 миллиона Актер сравнил образ супруги фигуриста с «несушкой, облитой марганцовкой». 25 ноя 2021 10:51

Звезды В возрасте 75 лет умерла народная артистка России Нина Русланова Актриса театра и кино скончалась после продолжительной болезни. 22 ноя 2021 09:13

Звезды «Вы верите в эту сказку?»: Садальский высказался о смерти жены Шаляпина Садальский назвал Шаляпина сказочником. 8 окт 2021 10:18

Звезды «У меня был дикий жор»: едва не умерший Пригожин отругал Садальского за грязную клевету Продюсер объяснил изменения в своей фигуре. 17 мар 2021 09:49

Звезды «Им не дети — им пиар нужен»: Стас Садальский раскритиковал наставников на шоу «Голос. Дети» Артист остался недоволен судейством на шоу. 15 фев 2021 14:57

Звезды «Не знаю, каким местом она зарабатывает»: Садальский едко прокомментировал слова Бородиной о зарплатах россиян Актер удивлен высказываниями ведущей. 4 фев 2021 09:16

Звезды «Каждое слово вранье»: Садальский раскритиковал Максакову за «гадости» в адрес близких Станислав не поверил слезам оперной дивы. 4 фев 2021 01:46

Звезды «Мария была в России в ноябре»: Садальский опроверг недавний приезд Максаковой в Москву Актер прокомментировал запоздалые новости о приезде оперной исполнительницы. 27 янв 2021 15:39

Звезды в соцсетях «Какой хорошенький маленький Стас»: Садальский показал трогательное детское фото с мамой Станислав Садальский растопил сердца поклонников детским фото с новогодней елки 28 дек 2020 15:04

Звезды «Бездарь»: Садальский высказался о главном режиссере театра «Современник» Актер недоволен тем, что на прощание со звездой театра и кино пришло так мало людей. 16 дек 2020 16:05

Звезды Достойная церемония: сотрудники «Современника» рассказали, почему на прощании с Гафтом было мало людей С Гафтом простились хоть и не массово, но достойно. 16 дек 2020 09:29

Звезды «Пьеха, Магомаев и Броневицкий»: Садальский показал, как известные артисты веселились в молодости Актер опубликовал архивное фото — всего одно, зато какое! 14 дек 2020 03:33

Звезды «Боязнь привязаться сильнее страха сиротства»: Стас Садальский честно рассказал о причинах одиночества Садальский — пронзительно о любви, одиночестве и страхе потерь. 10 дек 2020 10:59