Садальский прошелся по Прокловой: «Старухи рассказывают сказки на ТВ»

Стас Садальский предпочитает общаться с молодыми.

Стас Садальский порассуждал у себя в Инстаграме на тему того, каким должен быть круг общения. Лично актеру импонирует общение с молодыми, так как он считает, что сверстники до добра не доведут.

Садальский отмечает, что после общения со сверстниками он чувствует себя больным и старым, а молодые заряжают энергией и продлевают жизнь. Особенно опечалил артиста тот факт, что многие женщины старшего поколения не стесняются своих прошлых похождений.

«Старухи рассказывают сказки на ТВ о том, как они давали в юности», — посетовал Стас Садальский, призвав коллег постесняться детей.

Подписчики тут же усмотрели в этом тексте намеки на Елену Проклову, которая не так давно рассказала на телевидении о том, что в юности ее домогался Олег Табаков.