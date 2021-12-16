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Садальский прошелся по Прокловой: «Старухи рассказывают сказки на ТВ»

Стас Садальский предпочитает общаться с молодыми.

Стас Садальский порассуждал у себя в Инстаграме на тему того, каким должен быть круг общения. Лично актеру импонирует общение с молодыми, так как он считает, что сверстники до добра не доведут.

Садальский отмечает, что после общения со сверстниками он чувствует себя больным и старым, а молодые заряжают энергией и продлевают жизнь. Особенно опечалил артиста тот факт, что многие женщины старшего поколения не стесняются своих прошлых похождений.

«Старухи рассказывают сказки на ТВ о том, как они давали в юности», — посетовал Стас Садальский, призвав коллег постесняться детей.

Подписчики тут же усмотрели в этом тексте намеки на Елену Проклову, которая не так давно рассказала на телевидении о том, что в юности ее домогался Олег Табаков.

«Намек понят, Станислав Юрьевич. Елена П. на ток-шоу деньги зарабатывает, пока есть силы», «Особенно когда мужчины ответить уже не могут, так как умерли. Подленько все это и гаденько», — написали фолловеры в комментариях.

Источник фото: Legion-Media Автор: Маргарита Разгуляева
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