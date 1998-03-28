Маргарита Разгуляева Дата рождения: 28-03-1998
Работала автором новостей, статей под Яндекс.Дзен, редактором новостной ленты и редактором астрологического раздела.
Пугачевой припомнили постыдный случай на концерте: «Что еще спеть этим свиньям»
Пугачева забыла выключить микрофон и попала в неловкую ситуацию.27 фев 2022 15:00
Орбакайте разнесли за фото крупным планом: «Похожа на продавщицу из киоска»
Поклонники гадают, на кого похожа Орбакайте.26 фев 2022 15:00
«Нельзя настолько жить мужиком»: бывшую жену Жигунова призвали одуматься
Экс-супруга не исключает, что звезда «Гардемаринов» вернется к ней.25 фев 2022 15:00
Фото звезд в метро разозлило россиян: «Будто в зоопарке со зверюшками решили сфотографироваться»
Звезды не стыдятся ездить на общественном транспорте.22 фев 2022 15:00
«Шикарные ноги Аллы не спародирует»: вырядившийся Пугачевой Галкин ушел в отрыв
Артист исполнил песню «Паромщик».19 фев 2022 15:00
Тема для Малахова: в сети обсуждают отношения Баскова с дочерью Волочковой
Басков уделяет внимание 15-летней Ариадне.18 фев 2022 15:00
Дочке Глюкозы прочат незавидную участь матери: «Будет третьим клоном»
Глюкоза удивила фотографией молодой мамы.17 фев 2022 15:00
Кудрявцева восхитила народ соблазнительным фото в купальнике
Знаменитость позирует у пальмы в Дубае.14 фев 2022 15:00
Телеведущий Андрей Малахов раскрыл «недостаток» маленького сына
Малахов скрывает своего сына от посторонних.13 фев 2022 11:00
4-летняя дочь разведенной Полины Гагариной встретила папу на каблуках
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