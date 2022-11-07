«У него пустые залы»: Стас Садальский разоблачил «популярность» Олега Газманова

Известный актер очень удивился, когда прочитал, что певца признали лучшим артистом 2022 года.

Станислав Садальский кроме актерского мастерства прославился и острым языком. Артист ведет блог, из которого многие черпают интересную информацию о знаменитостях. Нередко Станислав Юрьевич и критикует звезд за те или иные проступки.

«Утро-Новости» решили позвонить Садальскому и узнать, что он думает по поводу недавно опубликованного списка ВЦИОМ, который касался самых популярных личностей в России. Например, в число лучших входят Безруков и Боярская.

Станислав Садальский Актер, блогер «А что тут странного? ВЦИОМ — это… ну, знаете, это — „скажи мне гадина, сколько тебе дадено“. На этот ВЦИОМ никто не обращает внимания, вот. Они написали, что Газманов самый популярный, так он ни одного человека не собирает. У него пустые залы. Ни одного концерта нету афишного. Одни отмены у него, и концертов, как и у Валерии, нету. Они первые с утра до вечера».

Станислав Юрьевич считает, что популярность в данном случае определяется не хитами или количеством публики, которая пришла на концерты, а тем, что оба этих артиста «намазолили» глаза. Именно поэтому их помнят.

А вот про Безрукова и Боярскую Садальский решил ничего плохого не говорить. По его мнению, эти люди достойны своих званий и всегда с отдачей работают для публики.

Станислав Садальский Актер, блогер «Я не могу обсуждать свой актерский цех, я могу только обсуждать драную попсу, но и попса непопулярна, кого они назвали. Это абсолютно непопулярные личности (имеет в виду Газманов и Гагарину. — Прим. ред.). Я бы назвал это „антирейтинг“, по поводу попсы.

Отметим все-таки, что и Олег Газманов, и Полина Гагарина в рейтинге ВЦИОМ идут у россиян на первом месте по популярности среди знаменитостей.

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