Кино Эксклюзив Мультик «про елочку» хотели запретить: Садальский рассказал то, о чем не знали Станислав Садальский приоткрыл завесу тайны над тем, как снимали легендарную историю «Падал прошлогодний снег». 30 дек 2022 11:45

Кино Эксклюзив «Уж послала так послала»: неизвестные факты о легендарном мультфильме раскрыл Стас Садальский Оказывается, режиссер Татарский был большим поклонником сериала «Место встречи изменить нельзя», а потому попросил актера озвучить мужика с елочкой голосом Кирпича. 28 дек 2022 09:15

Звезды Эксклюзив Правда о скандальном клипе группы «На-На» вскрылась спустя 30 лет: Алибасов обманывал народ О хитром ходе продюсера рассказал Станислав Садальский, который снялся в ролике на песню «Фаина». 26 дек 2022 19:15

Звезды Эксклюзив Станислав Садальский рассказал о странной новогодней традиции: «Пью с пеплом» Знаменитый актер рискует своим здоровьем! 23 дек 2022 18:00

Звезды Эксклюзив «Мне стыдно за свою профессию»: Садальский о «СамоИронии судьбы» с Бузовой и Киркоровым Знаменитый советский и российский актер признался нам, что не понимает, как в кино пролезли «артисты», не знающие элементарных основ. 23 ноя 2022 20:19