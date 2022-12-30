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Станислав Садальский Дата рождения: 08-08-1951
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Советский и российский актер театра и кино, теле- и радиоведущий, блогер. Имеет звания заслуженного артиста РСФСР, Народного артиста Грузии, Народного артиста Чувашии. Наиболее известен по ролям Коли Бирюкова в х/ф “Мальчики”, карманника Кости Сапрыкина в х/ф “Место встречи изменить нельзя”, Плетнёва в х/ф “О бедном гусаре замолвите слово”, свадебного фотографа в х/ф “Небеса обетованные”, много раз снимался в киножурнале “Ералаш”. Снялся более чем в 100 фильмах.

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