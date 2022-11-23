«Мне стыдно за свою профессию»: Садальский о «СамоИронии судьбы» с Бузовой и Киркоровым

Знаменитый советский и российский актер признался нам, что не понимает, как в кино пролезли «артисты», не знающие элементарных основ.

В соцсетях продолжают обсуждать грядущую премьеру фильма «СамоИрония судьбы», где главные роли исполнили Ольга Бузова (она сыграла Надю, невесту Лукашина) и Филипп Киркоров — он стал Ипполитом.

Оригинальный фильм Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!» вышел на экраны 45 лет назад. И теперь ее хотят спародировать — это вызывает гнев не только у публики, но и у профессионалов. «Утро-Новости» поговорили со Стасом Садальским.

Станислав Садальский Актер, блогер «Раньше, в советском кино, деньги зарабатывали после выхода фильма. А сейчас не важен результат, главное, украсть во время производства. Это не только в этой картине. Одна сплошная самодеятельность. Там почти нет профессиональных артистов».

Садальский признается, что снимают чаще всего тех, кто «мозолит глаза». Но тогда возникает вопрос, почему до сих пор работают театральные институты.

Станислав Садальский Актер, блогер «Вы понимаете, это непрофессиональные актеры. Мне даже стыдно за свою профессию, когда они говорят — „мы актеры“. Они ведь думают, что, если мозолят глаза, то они артисты… А они никакого отношения к актерскому цеху не имеют. Мне просто печально, когда такой распад происходит».

Отметим, что ранее «Утро-Новости» пообщались с Валентиной Талызиной, актрисой оригинального советского фильма Эльдара Рязанова. Она тоже не в восторге от картины.

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