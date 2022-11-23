Звезды

«Мне стыдно за свою профессию»: Садальский о «СамоИронии судьбы» с Бузовой и Киркоровым

Знаменитый советский и российский актер признался нам, что не понимает, как в кино пролезли «артисты», не знающие элементарных основ.

В соцсетях продолжают обсуждать грядущую премьеру фильма «СамоИрония судьбы», где главные роли исполнили Ольга Бузова (она сыграла Надю, невесту Лукашина) и Филипп Киркоров — он стал Ипполитом.

Оригинальный фильм Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!» вышел на экраны 45 лет назад. И теперь ее хотят спародировать — это вызывает гнев не только у публики, но и у профессионалов. «Утро-Новости» поговорили со Стасом Садальским.

Станислав Садальский
Станислав Садальский

«Раньше, в советском кино, деньги зарабатывали после выхода фильма. А сейчас не важен результат, главное, украсть во время производства. Это не только в этой картине. Одна сплошная самодеятельность. Там почти нет профессиональных артистов».

Садальский признается, что снимают чаще всего тех, кто «мозолит глаза». Но тогда возникает вопрос, почему до сих пор работают театральные институты.

Станислав Садальский
Станислав Садальский

«Вы понимаете, это непрофессиональные актеры. Мне даже стыдно за свою профессию, когда они говорят — „мы актеры“. Они ведь думают, что, если мозолят глаза, то они артисты… А они никакого отношения к актерскому цеху не имеют. Мне просто печально, когда такой распад происходит».

Отметим, что ранее «Утро-Новости» пообщались с Валентиной Талызиной, актрисой оригинального советского фильма Эльдара Рязанова. Она тоже не в восторге от картины.

Странная смерть звезды «А зори здесь тихие»: шесть сломанных ребер и комаСуд встал на сторону «литературной рабыни» Тодоренко — телеведущая не получит 8 млнУмер отец Арми Хаммера, миллионер Майкл Арманд

Источник фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Globallookpress Автор: Татьяна Вайвалова
Последнее
За какие товары и услуги не стоит переплачивать в аэропорту
Путешествия, 25 ноя 2022 04:00
Как сберечь батарею в смартфоне? Ответ эксперта
Технологии, 25 ноя 2022 02:38
Ученые вернули к жизни 7 древних вирусов из Сибири
Наука, 25 ноя 2022 02:08
WhatsApp слил пользователей мошенникам: насколько это опасно?
Технологии, 25 ноя 2022 01:28
Выходной 31 декабря: что об этом думают жители России?
Общество, 24 ноя 2022 23:45
Главные новости
Две работы одновременно: это законно в России?
Финансы, Общество, 24 ноя 2022 21:15
На Мальдивы со скидкой 40%? Туроператоры объявили «Черную пятницу»
Путешествия, 24 ноя 2022 16:22
А можно и с подарками! Как получить письмо от Деда Мороза
Общество, 24 ноя 2022 12:22
Джонни Депп вернулся к роли Джека Воробья: первые подробности новых «Пиратов»
Кино, 24 ноя 2022 08:38
Лыжник в Хакасии сорвался с горы вместе с лавиной
Путешествия, 23 ноя 2022 20:25
Категории