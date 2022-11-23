Странная смерть звезды «А зори здесь тихие»: шесть сломанных ребер и кома

Актер Александр Старостин, сыгравший в знаменитом советском фильме «А зори здесь тихие», умер 21 ноября. Обстоятельства его смерти вызывают вопросы.

Старостин умер 21 ноября, ему был 71 год. Причины смерти пока не сообщаются, известно лишь, что за неделю до трагедии он был найден избитым. Об этом рассказала подруга Александра, заслуженная артистка РСФСР Нина Попова.

По ее словам, Старостина нашли с шестью сломанными ребрами, из-за чего одно ребро попало в легкое.

И был в коме,

— добавляет актриса в беседе с «Пятым каналом».

Александр Старостин больше всего известен по роли в советском фильме «А зори здесь тихие». Он также отметился в таких фильмах, как «Следствие ведут Знатоки», «Несколько капель».

Известно, что на протяжении всей жизни Старостин продолжал сниматься в различных ролях и играл в театре — его можно было увидеть на сцене Театра имени Пушкина. Принимал он участие как приглашенный артист в спектаклях Большого театра и Центрального дома актера имени Яблочкиной. Увы, но всесоюзной или всероссийской звездой не стал.

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