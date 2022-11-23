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Суд встал на сторону «литературной рабыни» Тодоренко — телеведущая не получит 8 млн

Скандал с участием телеведущей Регины Тодоренко разразился после того, как ее автор рассказала о поступке знаменитости.

В Москве прошел суд, который поставил точку в деле телеведущей Регины Тодоренко, которая требовала удовлетворить ее иск к писательнице Дарине Мишиной.

Звезда в сентябре подала заявление в Останкинский суд, потребовав взыскать с автора 8 миллионов рублей. Три года назад молодая девушка предложила телеведущей помощь в написании детской книги. Но затем Регина прекратила сотрудничество из-за скандалов.

Писательница решила представить миру несколько статей, а также рассказала о поступке телеведущей. В ответ Тодоренко начала требовать денег в размере 8 миллионов рублей, а также захотела, чтобы Мишину признали «литературной рабыней». Также в иске просили удалить личную статью.

Отметим, что сама автор решила подать встречный иск к члену жюри шоу «Маска». Мишина хочет, чтобы Регина выплатила ей гонорар по договору авторского заказа.

Напомним, что Тодоренко в середине года второй раз стала мамой. Ее наследник родился в США, после чего Регина вернулась в Россию и продолжила заниматься телевизионными проектами, сообщает 78.ru.

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Источник фото: Komsomolskaya Pravda/Globallookpress Автор: Татьяна Вайвалова
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