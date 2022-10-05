Все новости Регина Тодоренко

Регина Тодоренко

Звезды
48-летняя Хилари Суонк впервые станет мамой
Обладательница «Оскара» давно мечтала об этом.
Звезды
Певец Влад Топалов набросился на хейтеров, раскритиковавших его жену за откровенное фото
Топалов заявил, что гордится женой.
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Телеведущая Регина Тодоренко ответила на слухи о беременности
Знаменитость показала, почему ее живот округлился.
Общество
Шоу «Маска» 3 сезон (2022): подробности, новые маски, где и когда смотреть
Вся информация о грядущей премьере музыкального поединка.
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Телеведущая Регина Тодоренко улетела в Мексику без мужа и ребенка
Телеведущая посвятила трогательный пост Владу Топалову.
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Обман Регины Тодоренко обошелся ей боком: «Зарывает себя все глубже и глубже»
Телеведущая хотела выдать чужую книгу за свою.
Звезды
Пиар-менеджер не подтвердила слухи о беременности Регины Тодоренко
Слухи о беременности спровоцировала фотография телеведущей.
Общество
Хиты из 90-х, эксклюзивная «Маска», «пельмени» и их дети: что смотреть по ТВ в новогоднюю ночь
Где смотреть традиционный «Голубой огонек», какие новые шоу порадуют телезрителей, и по какому каналу будут идти юмористические передачи. 
Звезды
Истерикам сына Тодоренко нашли объяснение: «Копирует мамино поведение»
Малыш устроил истерику из-за того, что хотел купаться в бассейне, а не в море.
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Степанова нанесла Собчак сокрушительный удар: «За это есть статья: от 3 лет тюрьмы»
Популярный психолог «прошлась» по телеведущей так, что равнодушным не остался никто.
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Осудившей инфоцыган Собчак припомнили старый грех: «У Блиновской праздник вела»
Ксения Собчак осудила знаменитостей, продающих ненужные марафоны личностного роста.
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От школьных курилок до оральных тренажеров: как Глюкоза довела до требования лишить ее родительских прав
Наталья Ионова из года в год шокирует общественность своими заявлениями, напрашиваясь на достойное место в списке звезд и их «афоризмов».
Звезды
«Мужику можно»: почему избивающего женщин Башарова поддерживают поклонники
Тарасова испытывает к Башарову исключительно неприязнь.
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Внешний вид Тодоренко вызвал ужас: «Подсадил муж на порошок»
Тодоренко заподозрили в наркозависимости.
Звезды
Странно танцующая Тодоренко смутила народ: «Все время под чем-то»
Регина Тодоренко возмутила поклонников кривляниями.
Звезды
Вскрытый обман Тодоренко «убил» ее фанатов: «Плюнуть ей в лицо было бы противно»
Телеведущая окончательно закрепила за собой репутацию инфоцыганки.
Звезды
«Победить рак не удалось»: Тодоренко сделала откровенное признание
Телеведущая рассказала о любви своих дедушки и бабушки.
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«Ноль стиля»: образ Регины Тодоренко вызвал много споров
По мнению пользователей, телеведущая не умеет одеваться.
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«Опасно для ребенка»: Тодоренко боялась рожать из-за страшного диагноза
Телеведущая рассказала, что могла стать инвалидом.
Звезды
«Жаль ее ребенка»: поклонники предупредили больную Тодоренко о страшном исходе
Поклонники переживают за будущее артистки.
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