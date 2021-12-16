Осудившей инфоцыган Собчак припомнили старый грех: «У Блиновской праздник вела»

Ксения Собчак осудила знаменитостей, продающих ненужные марафоны личностного роста.

На ютуб-канале Ксении Собчак вышел новый выпуск ее передачи «Осторожно, Собчак!». В недавнем посте в Инстаграме светская львица представила анонс будущего эпизода.

Супруга режиссера Константина Богомолова осудила звезд, которые, пользуясь народной любовью и славой, продают поклонникам ненужные марафоны, курсы и тренинги личностного роста. В это число попали Регина Тодоренко, Надин Серовски, Гусейн Гасанов и другие, которых Собчак считает инфоцыганами. Именно о них и пойдет речь в свежем выпуске «Осторожно, Собчак!».

Однако подписчиков заинтересовал вопрос, почему этот список не пополнила инстаблогер Елена Блиновская, ведь она благодаря своему «Марафону желаний» смогла взрастить аудиторию до 6 миллионов человек. Некоторые уточнили, не связано ли «помилование» Блиновской с тем, что в августе Ксения Анатольевна вела праздник, посвященный дню рождения коуча.