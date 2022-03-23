Гусейн Гасанов сумел заработать не только популярность в интернете, но и достаточно денег, чтобы коллекционировать люксовые автомобили. Его вайны и пранки были развлечением для успешного предпринимателя, но постепенно блог стал приносить доход.

Биография и личная жизнь

Гусейн родился 5 июня 1994 года в Санкт-Петербурге, в семье рестораторов, где оба родителя владели кафе. Будущий блогер рос довольно творческим человеком с хорошим чувством юмора, но к будущей профессии относился серьезно. После окончания школы он поступил в экономический университет и получил диплом с отличием. А еще успел влюбиться в КВН и даже был капитаном студенческой команды.

Отец с возрастом все меньше времени мог уделять бизнесу и передал его сыну. Гусейн с энтузиазмом окунулся в семейное дело, и вскоре кафе превратилось в сеть подобных заведений.

Бизнесмен старался развивать не только финансовую жилку, он выучил французский и английский языки, много читал.

Он с юности увлекался дорогими автомобилями, о чем знали все друзья. Однажды приятель пригласил его смете с «Порше» на съемку ролика – это было первое видео, в котором снялся и сам Гасанов. Симпатичный незнакомец стал популярен у женской части зрителей, и будущая звезда Интернета решил завести свою страницу в Instagram, чтобы знакомиться с девушками.

Инстаграм

Вскоре Гасанов начал и сам снимать короткие забавные видео, которые полюбились многим интернет-пользователям, его страница в соцсети быстро стала популярной. Он все делал сам: придумывал сюжет, снимал на камеру смартфона. Для удобства в 2017 году Гусейн зарегистрировал свой канал на Youtube и быстро набрал миллион подписчиков. Тогда же он набрал команду, которая помогает ему делать вайны. К июлю 2020 года на его Youtube-канал (https://www.youtube.com/channel/UCQ8NjApDfmvc35LEym_ZcFw/featured) были подписаны 1,37 миллиона человек. Но его страница в Instagram (https://www.instagram.com/gusein.gasanov) остается более популярной, за ней следят 14,1 миллиона подписчиков.

Многие вайны Гасанова не просто развлекают зрителей, но и высмеивают пороки общества, например слепое следование моде на пластику. Еще больше популярности блогеру принес проект «Подстава», в котором он жестко разыгрывал знакомых и друзей. Он смело приглашает знаменитостей в свои ролики, и те не отказывают, но Гусейн и сам продолжает появляться перед камерой, иногда примеривая женские образы.

Его актерский талант заметили и другие знаменитости, например, Гасанов появился в роли жениха в клипе на песню Анны Семенович «Хочу быть с тобой».

На волне популярности Гасанов создал собственную мужскую линию одежды, взяв в качестве названия свои инициалы – GG. Он все чаще стал появляться на телеэкране, став гостем в программах «Утро пятницы», «Пусть говорят», «Камеди Клаб» и «Мужское/женское».

Национальность

По национальности Гасанов азербайджанец. Он не скрывает, что чтит мусульманские традиции и однажды заведет большую семью. Эти слова обрадовали многих девушек, но блогер признался, что его никогда не заинтересует девушка, подобная тем, кого он высмеивает в своих роликах. Пока он не женат.

Родители и девушка Гусейна Гасанова

Гусейн никогда не оставался без внимания прекрасного пола. Первой известной его девушкой стала модель Ники, с которой он расстался после пранка «Паранормальные явления». Зимой 2018 года появились слухи, что блогер наконец нашел подходящую девушку по имени Мариана, но и эти отношения не продлились долго. Следующей избранницей Гасанова стала казахстанская модель Жибек Холдас, ставшая вице-мисс международного конкурса красоты, проведенного в Великобритании.

Гусейн Гасанов и Эмили Ратажковски

Гусейн сделал целую серию роликов о своей якобы влюбленности в американскую модель и актрису Эмили Ратажковски. Он стал регулярно появляться в комментариях к ее постам в Instagram, настойчиво пытаясь познакомиться со знаменитостью.

Позже был ролик о том, что Гасанов якобы получил ее номер и пытается дозвониться до своей пассии. Зрители с юмором отнеслись и к его ролику о том, как блогер ужинает, глядя на фотографию Эмили. Сама модель не отвечает Гусейну взаимностью, она счастлива в браке, что подтверждают многочисленные фотографии с супругом в ее личном блоге.

Роллс Ройс Гусейна Гасанова

Гасанов периодически пополняет свой гараж дорогими автомобилями. Его новым приобретением в мае 2020 года стал черный Rolls Royce Cullinan за 480 тысяч долларов. Блогер заявил, что первый внедорожник, который компания представила в 2018 году, стал подарком самому себе на 25-летие.

В гараже блогера уже есть черный Toyota Land Cruiser 200 и того же цвета Mercedes-Benz S-класса, а также Toyota Alphard и Lamborghini Aventador красного цвета.

Сколько зарабатывает Гусейн Гасанов

По мнению экспертов, доход от блогов достигает 4-5 млн рублей в месяц. Каждый рекламный пост на его странице в соцсети обходится заказчику от 700 тысяч до 1,5 миллиона рублей – цену блогер каждый раз обговаривает отдельно. Реклама в сториз стоит меньше – 300 тысяч рублей, ведь ролики удаляют каждые 24 часа.