Бросил звезду 90-х, не общается с дочерью и скандалит с бывшей: все о Викторе Салтыкове

Сколько лет Виктору Салтыкову? Вы удивитесь, но поп-легенда отмечает сегодня 65-летие. Рассказываем, как сейчас живет звезда 80-х и 90-х.

Виктор Салтыков начинал свою творческую деятельность в Петербурге, выступая на разных площадках и со многими группами. Жил он в спальном районе и мечтал покорить музыкальный Олимп.

После переезда в Москву музыкант записал несколько хитов, которые сделали его популярным — такие как «Белая ночь» и другие. Артист не скрывал, что пользуется успехом у женщин, но сам неожиданно влюбился в молодую девушку по имени Ирина. Сначала белокурая красотка сидела дома и готова была посвятить себя мужу, но затем ей захотелось петь, тем более что все данные для этого были.

Конфликт Ирины и Виктора обсуждают до сих пор. Несмотря на то что они развелись почти 30 лет назад, скандалы в этой семье нарастают с каждым годом. Салтыкова говорит, что муж поднимал на нее руку и изменял, он обвиняет ее в рукоприкладстве и нападении с холодным оружием.

Как бы то ни было, больше всех в этой истории пострадала их общая дочь Алиса, которая не общается с отцом. Виктор сознательно не идет на контакт с наследницей, говоря о том, что мать настраивает ее против. А между тем старшая дочь Салтыкова мечтает о карьере певицы и уже записала несколько композиций.