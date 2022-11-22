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Бросил звезду 90-х, не общается с дочерью и скандалит с бывшей: все о Викторе Салтыкове

Сколько лет Виктору Салтыкову? Вы удивитесь, но поп-легенда отмечает сегодня 65-летие. Рассказываем, как сейчас живет звезда 80-х и 90-х.

Виктор Салтыков начинал свою творческую деятельность в Петербурге, выступая на разных площадках и со многими группами. Жил он в спальном районе и мечтал покорить музыкальный Олимп.

После переезда в Москву музыкант записал несколько хитов, которые сделали его популярным — такие как «Белая ночь» и другие. Артист не скрывал, что пользуется успехом у женщин, но сам неожиданно влюбился в молодую девушку по имени Ирина. Сначала белокурая красотка сидела дома и готова была посвятить себя мужу, но затем ей захотелось петь, тем более что все данные для этого были.

Конфликт Ирины и Виктора обсуждают до сих пор. Несмотря на то что они развелись почти 30 лет назад, скандалы в этой семье нарастают с каждым годом. Салтыкова говорит, что муж поднимал на нее руку и изменял, он обвиняет ее в рукоприкладстве и нападении с холодным оружием.

Как бы то ни было, больше всех в этой истории пострадала их общая дочь Алиса, которая не общается с отцом. Виктор сознательно не идет на контакт с наследницей, говоря о том, что мать настраивает ее против. А между тем старшая дочь Салтыкова мечтает о карьере певицы и уже записала несколько композиций.

Виктор Салтыков со второй женой. Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press

Но если после развода личная жизнь Ирины не сложилась (она так и не вышла замуж, хотя имела многочисленные романы), то вот Салтыков счастлив со второй женой, с которой у него двое детей. Певец говорит, что души не чает в супруге и рад, что она встретилась на его пути.

Его младшая дочь также решила стать певицей, но ассоциировать себя со знаменитым отцом не собирается, поэтому взяла творческий псевдоним Анна Мун и отправилась покорять «Фабрику звезд» в 2017 году. Сын Святослав тоже тяготеет к музыке, но пока непонятно, будет ли он заниматься творчеством.

Виктор принципиально не общается с Алисой и бывшей женой Ириной. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Сам Виктор несколько лет назад основал Академию искусств, где теперь обучает талантливых ребят со всей России. Кроме того, он продолжает выступать с концертами и участвовать в различных телевизионных проектах.

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Источник фото: Evguenii Matveev/Russian Look/Globallookpress Автор: Татьяна Вайвалова
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