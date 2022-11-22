«Дремучая, как тундра»: Садальский раскритиковал Ивлееву в «Монастыре»

В сети появились первые серии сериала «Монастырь», в котором главную роль сыграла Настя Ивлеева. Проект уже наделал много шума.

Еще на этапе создания сериал «Монастырь» стал скандальным, потому что режиссер Александр Молочников, несмотря на протесты священнослужителей, решил взять за основу историю молодой девушки-тусовщицы, которая из-за проблем с законом вынуждена скрываться в монастыре.

Когда показали первый трейлер, многие удивились степени откровенности сериала: Настя расхаживает в кадре в чем мать родила. Теперь же стало понятно: проект просто изобилует откровенными сценами, а голая Ивлеева совершенно не стесняется демонстрировать пышные формы.

Несмотря на рекорд (в первый день премьеры его посмотрели 250 тысяч человек!), сериал пока получил негативные отзывы от публики, которые перемежаются с восторженными комментариями поклонников творчества Ивлеевой.

О проекте решил высказаться и популярный актер Стас Садальский. В отличие от многих людей старшего поколения, он знает, кто такая Ивлеева и чем она занимается. Более того, Настя приглашала его к себе в шоу, но тот отказался.

Она дремучая, как тундра, необразованная, не начитанная,

— хейтит блогершу Садальский во время интервью с журналом «Собеседник».

Актер считает, что гораздо лучше было бы просто выйти на улицу и пообщаться с простыми людьми, которые воспитанные и разговаривают не так нагло, как Ивлеева.

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