«Спрашивал, могу ли я приехать»: сын Ефремова не навещает отца в тюрьме

Михаил Ефремов уже несколько лет сидит в тюрьме, а туда даже ни разу не приезжал его сын Никита. Наследник говорит, что ему с трудом дается эта история.

Никита Ефремов был ошарашен, когда узнал о том, что его отец устроил смертельное ДТП в центре Москвы. Актер признавался, что сначала собрался с силами и пытался помочь папе, а когда узнал о приговоре, то впал в депрессию.

Ефремову-младшему пришлось обратиться к психологу за помощью, так как сам все это он «не вывозил». В итоге сначала он пытался наладить отношения с папой, который находится за решеткой. Но со временем это все сошло на нет.

Никита недавно объяснил, почему это случилось. Сначала он писал отцу письма, спрашивал, нужна ли помощь и может ли он приехать.

Но я понимаю, что для него в какой-то момент это может быть трудно,

— объяснил Ефремов-младший в беседе с MK.RU.

В итоге он понял, лучше дать папе возможность успокоиться и прийти в себя. Поэтому последние несколько месяцев не приезжает к отцу, хотя постоянно получает от адвокатов и других специалистов новости о том, как тот себя чувствует.

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